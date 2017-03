Dreharbeiten über Stuttgart Polizeihubschrauber vor der Kamera

Von Christine Bilger 28. März 2017 - 14:22 Uhr

Über Stuttgart kreisten am Dienstagvormittag Polizeihubschrauber.Foto: dpa

Über der Innenstadt sind am Dienstag gleich mehrere Polizeihubschrauber gekreist. Aber es bestand kein Grund zur Aufregung, es ist nichts passiert. Vielmehr rückte ein Filmteam die Hubschrauber ins rechte Licht.

Stuttgart - Wenn am Boden etwas passiert ist, merkt man das manchmal bei einem Blick zum Himmel, denn die Polizei setzt bei Fahndungen oder Vermisstensuchen häufig ihreHubschrauberstaffel ein. Am Dienstag war aber nichts geschehen, was erfordert hätte, dass die Helfer aus der Luft den Boden absuchen. Dennoch sind über der Innenstadt gleich mehrere Hubschrauber gekreist. Ein Filmteam rückte den der Polizei ins rechte Licht.

Mehr zum Thema

Aufnahmen für die ZDF-Serie Soko Stuttgart

Ein Polizeihubschrauber und Fernsehkameras – Krimifans kommt da die ZDF-Vorabendserie „Soko Stuttgart“ in den Sinn, in deren Vorspann ein Hubschrauber über der Landeshauptstadt kreist. Dieser Verdacht erhärtete sich am Dienstagnachmittag. Zwar nannte ein Sprecher des zuständigen Göppinger Polizeipräsidiums Einsatz zunächst nur „Aufnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit“ für den Rundflug. Doch auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte die Soko-Produktion, dass die Hubschrauber für die ZDF-Serie gefilmt wurden. Im Soko-Vorspann ist noch der alte grüne Hubschrauber zu sehen. Inzwischen fliegt die Polizei mit dem blauen Airbus H 145. Die Aufnahmen werden in der 200. Folge Soko Stuttgart zu sehen sein.