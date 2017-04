Dramatischer Unfall-Einsatz Feuerwehrmann entdeckt seine eigene Frau im Autowrack

Von red/dpa 28. April 2017 - 14:10 Uhr

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nähe von Hamburg gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein Feuerwehrmann wurde zu einem Autounfall gerufen und musste bei dem Einsatz entdecken, dass seine eigene Frau im Wrack eines Autos eingeklemmt war, wenige Stunden später erlag die Frau in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Einhaus - Ein Feuerwehrmann hat bei einem Einsatz in der Nähe von Hamburg seine eigene Frau im Wrack eines Autos entdeckt. Sie war eine Stunde lang in dem Wagen eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später in einem Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Familienvater werde derzeit abgeschirmt.

Die Frau war am Mittwoch im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein mit dem Auto eines 79-Jährigen zusammengestoßen, das aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zur Unfallursache in Auftrag gegeben. Gegen den 79-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ über den Unfall berichtet.