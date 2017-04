Dramatische Rettungsaktion in Stuttgart-Ost Bewohner flüchten vor Flammen aufs Dach

Von red 01. April 2017 - 09:58 Uhr

Dramatische Szenen in Stuttgart-Ost: Bei einem Zimmerbrand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses mussten vier Personen vor den Flammen aufs Dach flüchten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.





Stuttgart-Ost - Zu einem Zimmerbrand ist es in der Nacht zum Samstag in der Neckarstraße in Stuttgart-Ost gekommen. Um den Flammen, die sich im dritten Obergeschoss ausbreiteten, entkommen, kletterten vier Bewohner aufs Dach. Diese vier Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Männer im Alter von 21 und 55 Jahren wurden stationär in die Klinik aufgenommen, die anderen durften das Krankenhaus gleich wieder verlassen. Dies meldet die Polizei.

Wie die Feuerwehr berichtet, gingen gegen 1.40 Uhr mehrere Notrufe bei den Einsatzkräften ein. Darunter wurde auch eine Person gemeldet, die am Fenster stehend um Hilfe schreien würde, sowie vier Personen, die sich vor den Flammen aufs Dach gerettet hatten.

Die Feuerwehr erkundete das Innere des Gebäudes und stellte fest, dass das Treppenhaus ab dem dritten Obergeschoss verraucht war. Zwei Personen konnten die Einsatzkräfte über das Treppenhaus retten, die vier Personen auf dem Dach mussten mit einer Drehleiter vom Haus geholt werden.

Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 2.30 Uhr gelöscht, die Wohnungen im Brand- und dem darüber liegenden Geschoss sind jedoch nicht mehr bewohnbar.

Ersten Ermittlungen zu Folge war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Der 30-jährige Zimmerbewohner konnte sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 140.000 Euro.