Drama am Stuttgarter Hauptbahnhof Bewaffneter Mann legt sich unter Zug

Ein 26-jähriger Mann legt sich am Dienstagnachmittag unter einen abfahrbereiten Intercity-Express. Er ist bewaffnet und droht damit, sich umzubringen.

Stuttgart - Ein 26-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof Stuttgart am Gleis 10 unter einen abfahrbereiten Intercity-Express gelegt. Der junge Mann klammerte sich unter dem Personenzug, der in Richtung Berlin Ostbahnhof fahren sollte, fest. Laut Bundespolizei konnten die Beamten aufgrund der räumlichen Enge der 26-Jährige nicht unter dem Zug hervorgezogen werden.

Mann droht, sich umzubringen

Nach bisheringen Ermittlungsstand ist dem Mann im Zug der Ausweis von einem bislang noch unbekannten Mitarbeiter der Deutschen Bahn abgenommen worden, als er auf der Fahrt nach Stuttgart ohne gültigen Ausweis angetroffen wurde. Nach der Ankunft in Stuttgart legte sich der 26-Jährige unter den Zug und hielt sich im weiteren Verlauf ein Taschenmesser an den Hals, bewaffnete sich mit Schottersteinen und drohte sich umzubringen.

Mehrere Streifen des Bundespolizeireviers Stuttgart sperrten daraufhin die Bahnsteige 9 bis 11 für den Personenreiseverkehr ab. Gegen 16.18 Uhr fanden Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Ausweis des jungen Mannes im Hauptbahnhof auf, sodass ihm dieser wieder ausgehändigt werden konnte. Der Ausweis wurde zuvor am Servicepoint der Deutschen Bahn abgegeben.

Widerstandlose Festnahme

Anschließend gab der 26-Jährige auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Durch den Vorfall waren die Bahngleise in der Zeit von etwa 14.57 Uhr bis 16.28 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Neben insgesamt 14 Beamten des Bundespolizeireviers Stuttgart waren eine Streife der Landespolizei sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.