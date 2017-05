Dorotheen-Quartier in Stuttgart So finden Sie sich in den Häusern zurecht

Von red 30. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Wenn am Dienstag die neue Einkaufswelt eröffent wird, muss sich das Publikum erst einmal in den drei Häusern des Dorotheen-Quartiers zurecht finden. Wir zeigen in unserer Grafik, wo sich welche Geschäfte befinden.



Stuttgart - Still und leise eröffent am Dienstag das Dorotheen-Quartier in der Stuttgarter Innenstadt seine Pforten. Zehn Jahre nach der Vorstellung der ersten Pläne und etliche Umplanungen später, verteilt sich das Quartier auf drei Häuser mit insgesamt 38.000 Quadratmetern. 28.000 Quadratmeter sind Bürofläche, von denen allein das Land 20.000 belegt. Bleiben 10.000 Quadratmeter Einkaufsfläche – auch für Luxusmarken wie Rolex und Louis Vuitton.

Wer sich in dem neuen Einkaufskomplex zurechtfinden will, wirft am besten einen Blick auf unsere Grafik. Im Haus A (links) an der Hauptstätter Straße befinden sich Filialen von Hugendubel (Bücher), Louis Vuitton (Accessoires) und Streiff (Spielwaren). Gastronomie: Oh Julia, Enso – Sushi & Grill.

Haus B (Mitte) zwischen der Karls- und der Eduard-Breuninger-Straße beherbergt die Bekleidungsgeschäfte Rich & Royal, Diesel, Gant, American Vintage, Tara Jarmon und Suitsupply. Zudem findet man hier Tesla (Automobile), Viu (Brillen), Bo Concept und Rivièra Design (Möbel), den Luxus-Supermarkt Hit und Peak Performance (Outdoor).

Haus C (rechts) gegenüber der Markthalle bietet Bekleidung und Accessoires von IKKS, Zadig & Voltaire und Hallhuber. Im Möbelsegment buhlen Woolrich (Outdoor) und Marcolis um Kunden. Gastronomisch kümmern sich Eduards und Nesenbach um die Kunden.

Parken können die Kunden übrigens in Haus A, die Zufahrt zum Parkhaus mit 350 Plätzen befindet sich in der Holzstraße.