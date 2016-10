Dornstetten Unbekannter überfährt Ehepaar auf Gehweg und flüchtet

Von red/dpa 30. Oktober 2016 - 12:33 Uhr

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der ein Ehepaar auf einem Gehweg überfahren hatFoto: Beiter

Ein Unbekannter erfasst mit seinem Auto ein Ehepaar auf dem Bürgersteig. Die beiden werden schwer verletzt, der Autofahrer flüchtet.

Dornstetten - Ein unbekannter Autofahrer hat ein Ehepaar in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) von hinten angefahren und ist dann geflüchtet. Das Paar war auf einem Gehweg unterwegs und wurde durch den Aufprall in ein nahes Gebüsch geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 55 Jahre alte Mann erlitt dabei schwere, seine ein Jahr ältere Frau lebensgefährliche Verletzungen. Der Wagen war zuvor über den Bordstein gefahren und hatte dabei die Luft in einem der Reifen verloren. Ohne zu zögern gab der Fahrer laut Polizei wieder Gas und ließ die Verletzten zurück.

Mehr zum Thema

Ein zweiter Autofahrer kam den Eheleuten schließlich zu Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Die Verletzten kamen in eine Klinik. Die Polizei sucht nach dem Unfall am Samstagabend nach dem Fahrer und hofft auf Zeugen.

Fahrerflucht nicht selten

Immer wieder geraten Autofahrer, die schwere Unfälle verursachen, in Panik und flüchten. Erst vor vier Wochen wurde eine Zwölfjährige auf ihrem Fahrrad in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Wagen überholte das Mädchen auf ihrem Rad nahe einer Schule und streifte das Kinderrad dabei. Die Zwölfjährige stürzte und zog sich schwere Blessuren zu.

Auf der Autobahn 8 im Enzkreis drängte ein Autofahrer im August den Wagen eines 20-Jährigen von der Spur. Das Auto des Mannes überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Schwerverletzte wurde später befreit und kam in eine Klinik. In beiden Fällen fehlte von den Tätern zunächst jede Spur.

Großes Aufsehen hatte die Unfallflucht eines Polizeibeamten im Sommer 2014 ausgelöst. Der 33-Jährige war außer Dienst und mit Alkohol im Blut von einem Fest nach Hause gefahren. Mit dem Wagen erfasste er auf der Autobahn bei Freiburg einen Motorradfahrer, der stürzte und noch an der Unfallstelle starb. Der Beamte gestand die Tat und wurde vom Freiburger Amtsgericht im vergangenen März zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.