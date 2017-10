Doppelte Unfallflucht in Ludwigsburg Autofahrer und Fußgänger flüchten

Von red/sada 19. Oktober 2017 - 12:59 Uhr

Am Opel entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Fußgänger, der einen Unfall mit zwei Autos beim Blühenden Barock verursacht hat, ist geflüchtet, sowie einer der Fahrer. Der dritte Beteiligte ist mit seinem Schaden am Fahrzeug alleine zurück geblieben.

Ludwigsburg - Wenn zwei flüchten, hat der Dritte den Schaden: Ein bislang unbekannter Fußgänger hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Straße in Richtung der Bushaltestelle am Blühenden Barock in Ludwigsburg überquert. Wie die Polizei berichtet, achtete er dabei nicht auf den fließenden Verkehr. Deshalb kollidierte er mit einem unbekannten Autofahrer, der vermutlich mit einem goldfarbenen Fahrzeug in Richtung Oßweil unterwegs war.

Mehr zum Thema

Der angefahrene Fußgänger ging einfach weiter und stieg in den Bus

Anschließend prallte der Fußgänger auch noch gegen einen in dieselbe Richtung fahrenden Opel, der von einem 19-Jährigen gefahren wurde. Der Fußgänger stürzte, stand jedoch zügig wieder auf und stieg in den Bus. Auch der Fahrer des goldenen Wagens setzte seine Fahrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07141/18 53 53 zu melden.