Donald Trumps erstes Wochenende im Amt Das sind die Titelseiten zum neuen US-Präsidenten

Von ps 23. Januar 2017 - 15:19 Uhr

Nicht nur in Amerika war der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, beherrschendes Thema in den Medien. Auch deutsche Tageszeitungen haben auf ihren Titelseiten über den neuen Präsidenten berichtet – und das ganz unterschiedlich.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Freitagabend wurde der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, vereidigt. Nicht nur in den USA war Donald Trump anschließend das dominierende Thema in den Medien. Auch auf vielen Titelseiten deutscher Tageszeitungen war der neue amerikanisch Präsident das vorherrschende Thema.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier den Faktencheck zur ersten Rede von Donald Trump bei seiner Amtseinführung.

Viel Gesprächsstoff nach der Amtseinführung

Die Massenproteste gegen Frauenfeindlichkeit und gegen den neuen US-Präsidenten auf der ganzen Welt, die Diskussion um die Zuschauerzahlen bei der Vereidigung und Trumps Auftritt vor der CIA sorgen bereits am ersten Wochenende nach der Amtseinführung für einigen Gesprächstoff, über den berichtet wird.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und sehen Sie eine Auswahl der Titelseiten der Zeitungen aus Deutschland und wie sie auf den Machtwechsel in Amerika reagieren.