Dokument belegt Ausweisung Warum Trumps Großvater gehen musste

Von red/dpa 21. November 2016 - 13:36 Uhr

Donald Trumps (Foto) Großvater wurde die Heimkehr nach seiner Auwanderung verwehrt. Er musste das Land wieder verlassen. In den USA kam drei Monate später Trumps Vater zur Welt.Foto: AFP

Ein im Landesarchiv Speyer aufbewahrtes Dokument aus dem Jahr 1905 belegt die Ausweisung von Donald Trumps Großvater aus seiner Heimat Kallstadt. Nach seiner Auswanderung in die USA war er zurückgekehrt, durfte aber nicht bleiben.

Speyer - Ein mehr als 100 Jahre altes Dokument im Landesarchiv Speyer belegt nach Angaben eines Heimatforschers die Ausweisung des Großvaters von Donald Trump. Friedrich Trump (1869-1918) habe nach seiner Auswanderung 1885 in die USA eigentlich in seine Heimat Kallstadt in Rheinland-Pfalz zurückkehren wollen, sagte am Montag Roland Paul, pensionierter Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde. Die Wiedereinbürgerung sei Großvater Trump aber verwehrt worden, weil er sich nicht ordnungsgemäß abgemeldet habe. Über das Dokument hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet.

Mit dem Dampfschiff „Pennsylvania“ nach Übersee

Bei dem historischen Dokument handelt es sich um einen Brief des Bezirksamts Dürkheim an das Bürgermeisteramt von Kallstadt vom 27. Februar 1905. Darin heißt es: „Dem derzeit in Kallstadt befindlichen amerikanischen Bürger und Rentner Friedrich Trump ist eröffnen zu lassen, dass er längstens bis zum 1. Mai lfd. Jrs. das bayerische Staatsgebiet zu verlassen, andernfalls aber seine Ausweisung zu gewärtigen habe.“ Kallstadt gehörte damals zum Königreich Bayern.

Großvater Trump habe nach dem Ablehnungsbescheid einen Brief an den Prinzregenten Luitpold gerichtet, schreibt Paul in einem Aufsatz, der in der „Pfälzer Heimat“ erschien. Doch es half nichts. Friedrich Trump und seine Frau Elisabeth bestiegen laut Paul am 1. Juli 1905 in Hamburg das Dampfschiff „Pennsylvania“. Drei Monate später sei der Vater des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump in New York geboren worden.