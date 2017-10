Döffingen im Kreis Böblingen 18-Jährige fährt Kind an

Von red 17. Oktober 2017 - 11:39 Uhr

Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik (Symbolbild). Foto: dpa

Am Montagnachmittag fährt eine 18-jährige Frau mit ihrem Auto durch Döffingen. Ein neunjähriger Junge ist mit seinem City-Roller unterwegs und bleibt an einem Zebrastreifen zunächst stehen.

Döffingen - Am Montag kurz vor 15:30 Uhr ist ein Neunjähriger in der Dätzinger Straße in Döffingen (Kreis Böblingen) in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, bei dem er schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, stand das Kind, das mit einem Cityroller unterwegs war, zunächst am Fußgängerüberweg und wartete. Währenddessen fuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin heran und bremste zunächst. Mutmaßlich erkannte sie die Absicht des Neunjährigen die Straße zu überqueren nicht, worauf sie weiter fuhr. Zeitgleich setzte sich der Junge in Bewegung. Obwohl die junge Frau noch bremste, erfasste sie das Kind.

Der Junge musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.