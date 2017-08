Ditzingen im Ludwigsburg Mann greift Frau an

11. August 2017

Ein Mann wird in einem Wellness-Laden in Ditzingen anzüglich. Als die Chefin des Ladens ihn zurechtweist, stößt er sie zu Boden.

Ditzingen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einer Einrichtung für Wellness an der Glemsgaustraße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) eine anzügliche Anfrage gestellt und wurde des Hauses verwiesen.

Als die 49 Jahre alte Chefin ihn zurechtwies, soll er sie nach Angaben der Polizei kräftig von sich gestoßen haben, so dass sie rückwärts stürzte und verletzt wurde. Der Fremde verließ kurz vor 18 Uhr das Gebäude und schlug dabei die Tür gewaltsam zu, so dass die Frau ihm hinterher ging. Dabei griff er die Frau an.

Es handelte sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der 1,80 Meter groß ist und von kräftiger Statur. Sein dunkelblondes, schulterlanges Haar trug er nach hinten gekämmt. Er war rasiert und hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit Jeans, hellgrauem T-Shirt und beigefarbenen Sneakers. Die Ermittlungen dauern an.