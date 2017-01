Ditzingen Beim Enteisen Bagger in Brand gesetzt

Von dja 27. Januar 2017 - 16:10 Uhr

Die Feuerwehr musste die Luftfilteranlage des Baggers löschen, da sie in Brand geraten war (Symbolbild).Foto: Sandra Hintermayr

In Ditzingen kann ein Bauarbeiter nicht das Fahrzeugschloss öffnen, da es eingefroren ist. Beim Enteisen setzt er versehntlich das Fahrzeug in Brand.

Ditzingen - Beim Versuch, das Schloss eines Baggers zu enteisen, hat ein 57-Jähriger die Luftfilteranlage eines Baggers in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Arbeiter von sieben Uhr an Baggerarbeiten in der Privatstraße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) durchführen.

Er konnte die Maschine aber nicht starten, da der Fahrzeugschlüssel im Motorraum aufbewahrt wurde und das entsprechende Schloss zugefroren war. In seiner Not nahm er eine brennbare Flüssigkeit, leerte sie über das Schloss und zündete sie an. Die Flüssigkeit gelangte in den Motorraum und entzündete die Luftfilteranlage des Baggers. Der Mann alarmierte die Feuerwehr Ditzingen, die mit drei Fahrzeugen und 21 Wehrleuten anrückte und den Brand bekämpfte. Es blieb beim Schaden an der Luftfilteranlage, der mit etwa 3000 Euro angegeben wurde.