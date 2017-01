Ditzingen Autofahrer fährt Fußgänger absichtlich an

Von red/dpa/lsw 07. Januar 2017 - 09:17 Uhr

In Ditzingen hat ein Autofahrer einen Fußgänger absichtlich angefahrenFoto: dpa

Ein 30-Jähriger hält auf einen Fußgänger zu – und streift ihn mit seinem Wagen auf dem Gehweg. Schon zuvor war der Autofahrer mit seinem Verhalten aufgefallen.

Ditzingen - Ein Autofahrer hat einen Fußgänger in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) angefahren - wohl um sich für eine Beschwerde an seiner Fahrweise zu rächen. Der 50 Jahre alte Fußgänger hatte laut Mitteilung der Polizei vom Samstag mit einer Frau eine Straße überquert. Dabei fuhr ein Auto ganz dicht an den beiden vorüber. Der Mann wollte sich beschweren, doch das Auto brauste davon. Kurz darauf kam es erneut in die Straße eingebogen. Diesmal lenkte der Fahrer seinen Wagen auf den Gehweg und direkt auf den Fußgänger zu. Das Auto erfasste den ahnungslosen Mann beim Abbremsen von hinten und verletzte ihn leicht an den Beinen, bevor es wieder davonfuhr.

Mehr zum Thema

Die Polizei konnte den Verkehrsrowdy schließlich ermitteln. Seinen Führerschein musste der 30-Jährige abgeben. Nach der Attacke am späten Freitagabend kommt ein Strafverfahren auf ihn zu.