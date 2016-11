Diskussion um Ampelmännchen Wann bekommt Stuttgart ein Ampeläffle?

In Mainz grüßt neuerdings ein Mainzelmännchen von der Fußgängerampel. Wie , das geht? Na dann . . . In Stuttgart melden sich die ersten Äffle& Pferdle-Fans zu Wort.

Stuttgart - Zu den leichtesten und damit bekömmlichsten Nachrichten der vergangenen Tage gehört die Meldung vom Ampelmännchen, das sich in der ZDF-Hauptstadt Mainz in ein Mainzelmännchen verwandelt hat. Oberbürgermeister Michael Ebling und ZDF-Intendant Thomas Bellut waren Zeugen der Metamorphose. Statt einer gesichtslosen Figur blinkt jetzt ein Mainzelmännchen wechselweise grün und rot auf – erst mal nur am Mainzer Neubrunnenplatz, aber weitere Ampeln könnten bald folgen. Ein schönes Beispiel für Lokalkolorit.

Die deutsche Straßenverkehrsordnung lässt dafür Spielraum. In Paragraf 37 schreibt sie für Ampeln lediglich ein „Sinnbild Fußgänger“ vor. Die konkrete Ausführung ist offen, deshalb sieht das Sinnbild regional unterschiedlich aus. Es gibt die (auch als Designartikel beliebten) Ost-Ampelmännchen mit Hut und die West-Ampelmännchen ohne Hut. Groß ist die Vielfalt im Ausland. Hervorzuheben ist Innsbruck, wo Ampelmännchen Skiausrüstung tragen.

„Wenn die Mainzer das schaffen . . .“

Seit Mainz kann man sich noch viel mehr vorstellen. Die Kollegen von der „Süddeutschen Zeitung“ unternahmen bereits den Versuch, die Ampelmännchen-Geschichte lokal „runterzubrechen“, wie es im Journalisten-Jargon heißt. Sie fragen: „Wird auch München bald auf die Idee kommen, seine Ampeln mit Pumuckln und Schreinermeistern zu schmücken? Antwortet Berlin mit Pittiplatsch und Schnatterinchen? Und Köln mit Maus und Elefant?“ Leider fragen sie nicht: Was ist mit Äffle und Pferdle, den Sympathieträgern aus Stuttgart, die beim SWR beheimatet sind und neuerdings auch Briefmarken der BW-Post schmücken? Also stellen wir zusammen mit vielen anderen Äffle-&-Pferdle-Fans die Frage: „Wann gibt’s ein Ampeläffle und ein Ampelpferdle?“ und lassen diejenigen zu Wort kommen, die den Kultfiguren ihre Stimmen geben, Heiko Volz und Volker Lang: „Wenn die Mainzer das geschafft haben, dann schaffen das die Stuttgarter auch.“ Recht so! Und wenn wir schon dabei sein: Im Bereich der Mercedes-Benz-Arena ist ein Ampelfritzle denkbar, Sinnbild für den VfB. Von unserer Seite aus: grünes Licht!