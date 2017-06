Diskussion mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz kommt zum „treffpunkt foyer“

Von Rainer Pörtner 20. Juni 2017 - 18:39 Uhr

Daumen hoch trotz schlechter Umfragewerte: Martin Schulz will bis zum Tag der Bundestagswahl kämpfen, um anschließend ins Kanzleramt einziehen zu können. Foto: dpa

Am Montag, 17. Juli, wird der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast sein in unserer Veranstaltungsreihe „treffpunkt foyer“. Die Leser der Stuttgarter Nachrichten sind dazu herzlich eingeladen.

Stuttgart - Martin Schulz weiß ganz genau, was ihn von der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel unterscheidet. „Frau Merkel ist eine in sich ruhende Person. Das unterscheidet sie von mir“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat vor wenigen Tagen. Er selbst bezeichnet sich als „Bekennertyp“ – als Mann also, der seine Meinung gerne klar und direkt äußert, aber dabei auch Gegenwind gut aushalten kann: „Und auch wenn die Umfragen nach unten gehen – nicht nervös werden.“

Wie meinungsfreudig und kampfeslustig der SPD-Vorsitzende ist, können die Leser der Stuttgarter Nachrichten persönlich erleben: Am Montag, 17.Juli, wird Martin Schulz zu Gast sein in unserer Veranstaltungsreihe „treffpunkt foyer“.

Die Veranstaltung findet im Beethoven-Saal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle in Stuttgart (Berliner Platz 1) statt und beginnt um 19.30 Uhr. Das Gespräch wird moderiert von den Chefredakteuren Dr. Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) und Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung).

Haben Sie Fragen an Martin Schulz?

Was würden Sie gerne von Martin Schulz wissen? Die Stuttgarter Nachrichten rufen alle Leser auf, Fragen und Themen für die Diskussion mit dem Kanzlerkandidaten der SPD zu formulieren und der Redaktion per Email zu senden. Die Adresse hierfür lautet: chef@stuttgarter-nachrichten.de

Anmeldung zur Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich: