Diskussion mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei „treffpunkt foyer“

Von Rainer Pörtner 07. Juli 2017 - 08:00 Uhr

Auf dem Dortmunder Parteitag im Juni hatte Martin Schulz Grund zur Freude: die SPD unterstützte mit großer Geschlossenheit den Kurs des Kanzlerkandidaten. Foto: AP

Es sind noch Plätze frei geworden: Am Montag, 17. Juli, ist der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast in unserer Veranstaltungsreihe „treffpunkt foyer“. Die Leser der Stuttgarter Nachrichten sind dazu herzlich eingeladen.

Stuttgart - Vor einigen Tagen haben die Stuttgarter Nachrichten an dieser Stelle zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz eingeladen. Die Nachfrage war sehr groß. Sie war so groß, dass die zur Verfügung stehenden Karten nach wenigen Stunden verteilt waren.

Nun eröffnet sich die Möglichkeit, weitere Karten zu vergeben.

Zur Erinnerung: Martin Schulz wird am Montag, 17.Juli, zu Gast in unserer Veranstaltungsreihe „treffpunkt foyer“ sein. Die Veranstaltung findet im Beethovensaal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle in Stuttgart (Berliner Platz 1) statt und beginnt um 19.30 Uhr. Das Gespräch wird moderiert von den Chefredakteuren Dr. Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) und Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung).

Haben Sie Fragen an Martin Schulz?

Was würden Sie gerne von Martin Schulz wissen? Die Stuttgarter Nachrichten rufen alle Leser auf, Fragen und Themen für die Diskussion mit dem Kanzlerkandidaten der SPD zu formulieren und der Redaktion per Email zu senden. Die Adresse hierfür lautet: chef@stuttgarter-nachrichten.de

Anmeldung zur Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich: