Diskussion in Gerlingen Unerfreuliche Geschichte

Von Klaus Wagner 17. Februar 2017 - 13:00 Uhr

n Gerlingen gibt es vier Straßen, die seit 1937 nach namhaften Soldaten des Ersten Weltkriegs benannt sind. Nun soll erklärt werden, wer das Quartett war.Foto: factum/Granville

Der Jugendgemeinderat lernt gerade, wie politische Willensbildung funktioniert. Und er riskiert, dass sein Engagement vergeblich war. Die Jugendlichen wollen nicht, dass nur die Hälfte ihrer Forderungen umgesetzt wird.

Gerlingen - Jugendliche in Gerlingen setzen sich dafür ein, ein Stück unerfreuliche Geschichte transparenter zu machen – das war schon 2011 der Fall beim Vorstoß des Religionskurses des Bosch-Gymnasiums. Und das ist jetzt, sechs Jahre später, wieder der Fall. Heute setzen sich die gewählten Vertreter der Gerlinger Jugend dafür ein, ins Bewusstsein zu rufen, wer die Soldaten waren, nach denen in unseliger Zeit vier Straßen in der Stadt benannt sind.

Man muss der Fraktion der Jungen Gerlinger und dem Jugendgemeinderat dafür großen Respekt zollen. Alle haben sich lange und intensiv dem Thema gewidmet, wohlwissend, dass es kein einfaches ist – sondern eines, von dem sich mancher am liebsten fernhalten möchte. Nun machen die Initiatoren noch die Erfahrung, dass allein das Wort „Nationalsozialisten“ zum Reizwort wird. Die Jugendlichen haben es vorgeschlagen, um bei Passanten Interesse für die Sache zu wecken – die Stadtverwaltung und die Mehrheit der Gemeinderatsfraktionen aber wollen dieses Wort partout nicht auf Straßenschildern haben.

Kein weichgespülter Kompromiss