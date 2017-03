Diskussion im Gerlinger Gemeinderat Streitkultur wirkt positiv

Von Klaus Wagner 10. März 2017 - 14:13 Uhr

Schilder mit umstrittenen Straßennamen sollen Erläuterungen erhalten. Foto:factum/Archiv

Trotz aller Unterschiede in der Sache zeigen die Kontrahenten der Straßenschilder-Debatte großen Respekt vor dem anderen. Das ist gut so.

Gerlingen - Es kommt selten vor, dass der Gerlinger Bürgermeister eine Entscheidung des Gemeinderats sofort nach der Abstimmung kommentiert. Am Mittwochabend sagte Georg Brenner nach dem mit zwölf Gegen- und acht Ja-Stimmen abgelehnten Straßenschilder-Antrag der Fraktion Junge Gerlinger und des Jugendgemeinderats: „Tut mir leid.“ Brenner wollte einerseits eine Entscheidung erreichen, „die nicht nachhaltig schmerzt“ – also vermeiden, dass eine Partei als gekränkter Verlierer vom Platz geht. Es ist gut, dass dem nicht so ist. Die Antragsteller sehen sich nicht als Gewinner – noch nicht. Sie nehmen aber mit Genugtuung wahr, dass eine Lösung der Straßen-Unterschilder-Frage in ihrem Sinn noch nie so nahe war. Denn ein Kompromiss ist denkbar – den auch die Verwaltung mittragen kann.

Mehr zum Thema

Das Wort „Nationalsozialisten“ als Knackpunkt

Entscheidend ist auch, ob das Wort „Nationalsozialisten“ auf die Unterschilder kommt oder nicht. Die CDU und die Stadtverwaltung wollten dieses Wort nicht auf Straßenschildern – um Bürger nicht zu verärgern. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Ob das aber der richtige Umgang mit Geschichte ist, muss bezweifelt werden.

Immerhin ist die bisherige Debatte ein schönes Beispiel für positive Streitkultur. Jede Seite respektiert die andere und akzeptiert deren Argumente – auch wenn der Mensch gegenüber deutlich jünger ist. Der Ton ist freundlich, aber bestimmt, persönliche Seitenhiebe sind ausgeblieben, jede Seite strebt nach einem Kompromiss. Und keiner ist beleidigt. Wenn das nach der endgültigen Entscheidung in wenigen Wochen auch noch so ist, hat die Straßennamendebatte mehr gebracht als ein paar Schilder.