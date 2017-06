Disco One in Esslingen Mallorca-Sängerin Mia Julia heizt den Fans ein

Von mrz 17. Juni 2017 - 15:30 Uhr

Normalerweise tritt die Ex-Porno-Darstellerin Mia Julia auf der Partyinsel Mallorca auf. Am Freitag schaute die Sängerin in der Disco One in Esslingen vorbei.





Esslingen - Es ist noch gar nicht lange her, da stand Mia Julia bundesweit in den Schlagzeilen. Bei einem Auftritt im Bierkönig auf Mallorca hatte die Sängerin ein Konzert unterbrochen, weil Nazis mit Parolen und Fahnen auffällig geworden waren. Die Ex-Porno-Darstellerin wehrte sich lautstark und mit Erfolg. Die Nazis wurden der Disco verwiesen.

Deutlich entspannter verlief der Auftritt von Mia Julia am Freitagabend in der Disco One in Esslingen. Dort heizte die Sängerin den vielen Fans mit ihren Mallorca-Songs ein und zeigte sich natürlich in den gewohnt knappen Outfits.

