Dieselrückruf von Mercedes-Benz Antworten auf die wichtigsten Fragen

Von Eva Drews 19. Juli 2017 - 14:59 Uhr

Mercedes-Benz will den Stickoxidausstoß seiner Dieselmotoren senken und ruft deshalb mehr als drei Millionen Fahrzeuge in Europa in die Werkstatt. Foto: dpa

Der Daimler-Konzern ruft in den kommenden Wochen europaweit mehr als drei Millionen Dieselfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz in die Werkstätten. Wer betroffen ist und was nun auf Mercedes-Diesel-Fahrer zukommt, lesen Sie hier.

Stuttgart - Wie viele Fahrzeuge sind von dem aktuellen Rückruf betroffen?

Mehr zum Thema

Der Daimler-Konzern hat unter dem Druck der Diskussion über Fahrverbote für Dieselautos und Abgas-Betrugsermittlungen eine massive Rückrufaktion angekündigt. Insgesamt drei Millionen Mercedes-Benz Pkw mit Dieselmotoren in Europa sollen durch eine Nachrüstung weniger schädliches Stickoxid (NOx) ausstoßen, teilte der Autobauer mit. Hier kommen die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu der Aktion. Streng genommen handelt es sich bei der aktuellen Aktion von Daimler nicht um einen offiziellen Rückruf, sondern um eine „freiwillige Servicemaßnahme“ des Konzerns, die den Stickstoffoxidausstoß der Fahrzeuge reduzieren soll. Das ist ein grundlegender Unterschied zu den verpflichtenden Rückrufen des Volkswagen-Konzerns, die seit Anfang 2016 laufen. Daimler bietet diese Serviceaktion für mehr als drei Millionen Fahrzeuge mit Dieselantrieb an, wie es in der Pressemitteilung vom 18. Juli 2017 heißt.

Welche Fahrzeuge sind bei Daimler betroffen?

Im Prinzip sind nahezu alle Fahrzeuge mit Dieselmotor der EU5- und EU6-Norm betroffen, wie ein Sprecher des Konzerns sagt. Ausnahmen seien Nischenmodelle wie beispielsweise der für das Modell SLC angebotene Dieselmotor, sowie die neue Motorengeneration OM654, die seit vergangenem Jahr in der E-Klasse eingesetzt wird. Wer zudem schon im Februar die Aufforderung erhalten hat, die Motorsoftware aktualisieren zu lassen, um den Stickstoffausstoß seines Diesels zu reduzieren, ist ebenfalls nicht betroffen.

Wer ist für den Rückruf zuständig?

Da es sich um eine freiwillige Serviceleistung des Unternehmens handelt, ist für den Rückruf ausschließlich der Daimler-Konzern zuständig.

Muss ich irgendwas tun?

Nein. Alle betroffenen Kunden werden vom Konzern aktiv angeschrieben und gebeten, einen Termin in einer Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt zu vereinbaren, sagt ein Daimler-Sprecher.

Wann muss ich mich auf den Werkstatt-Termin einstellen?

Daimler will in den nächsten Wochen und „so zügig wie möglich“ betroffene Kunden kontaktieren. Allerdings ist für die Maßnahme eine Freigabe des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) notwendig, die es noch nicht gibt. Erst wenn sie erteilt ist, kann die Aktion anrollen. Aufgrund der großen Anzahl an Fahrzeugen werde dies über einen längeren Zeitraum andauern, so der Konzern.

Wie lange muss ich den Wagen in der Werkstatt lassen?

Daimler rechnet damit, dass eine Stunde Werkstattzeit genügen wird.

Kann ich in jede beliebige Werkstatt gehen?

Die Aufforderung des Konzerns wird sein, sich an eine Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt zu wenden.

Fallen für mich Kosten an?

Der Daimler-Konzern sichert in seiner Mitteilung zu, dass für den Kunden keine Kosten entstehen.

Habe ich Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug?

„Wir gehen davon aus, dass das nicht nötig sein wird“, sagt dazu ein Sprecher des Konzerns. Es gibt gesetzlich auch kein Anrecht darauf.

Was genau wird gemacht?

Es wird ein Update der Motor-Software aufgespielt, das den Stickoxidausstoß des Motors senkt.

Bringt die Umrüstung Nachteile für Kunden?

Der Konzerns sagt: Nein.

Gibt es ein Risiko, wenn ich dem Rückruf nicht folge?

Wer auf dem Land lebt und keine Angst hat, eines Tages von einem Dieselfahrverbot betroffen zu sein, mag den Werkstattbesuch scheuen. Da es sich um eine freiwillige Maßnahme des Autoherstellers handelt, ist dies unproblematisch. „Ich sehe kein Risiko“, sagt ein Sprecher dazu. An Garantie und Gewährleistung ändere sich nichts. Anders wäre die Sachlage, wenn es sich um einen offiziellen Rückruf des Kraftfahrzeug-Bundesamtes handeln würde. Dann könnte der TÜV beispielsweise die Erteilung der Prüfplakette verweigern.

Mein Auto musste doch schon in den vergangenen Monaten wegen eines ähnlichen Rückrufs in die Werkstatt – bin ich jetzt auch wieder betroffen?

Seit Februar ruft Daimler bereits einige Fahrzeuge in die Werkstätten. Dies sind die A-Klasse 1,5 l Euro 6, die B-Klasse 1,5 l Euro 6, der CLA 1,5 l Euro 6, der GLA 1,5 l Euro 6 sowie die V-Klasse 2,1 l Euro. Wer mit einem dieser Fahrzeuge bereits in die Werkstatt gerufen wurde, ist nun nicht noch einmal betroffen. Laut Daimler ist dies aktuell bei knapp der Hälfte der bereits angeschriebenen Kunden der Fall.x

juristische haftung

Sehr geehrter Herr Ludwig,

hier noch unsere Beurteilung zur Haftung aus juristischer Sicht; wir bitten um eine neutrale Zitierung „wie der ADAC sagt“ oder „nach Angaben des ADAC“:

Denkbar wäre entweder eine Haftung der nachrüstenden Werkstatt – das aber nur, wenn sie bei der Nachrüstung fehlerhaft arbeitet (unwahrscheinlich) oder die vom Hersteller entwickelte Nachrüstsoftware nicht funktioniert. Weiter muss geklärt werden, wer „Vertragspartner“ für das Update ist, die Werkstatt oder der Hersteller. Da es sich um eine freiwillige, kostenlose Leistung handelt, stellt sich zudem die Frage der Rechtsanwendung, ob etwa Werkvertragsrecht oder Auftragsrecht zur Anwendung kommt.

Geht man von Werkvertragsrecht aus, muss der Kunde – gegenüber Werkstatt oder Hersteller - beweisen, dass eine mangelhafte Werkleitung vorliegt. Das wird sich schon als schwierig erweisen, weil ja vorwiegend Fahrzeuge betroffen sind, die schon einige Zeit und damit mit entsprechender Laufleistung im Markt unterwegs sind. Es müssten kostenintensive Gutachten beauftragt werden, die für einen Anspruch des Kunden zweifelsfrei zu dem Schluss kommen müssen, dass ein Schaden auf das Update zurückzuführen ist. Bei Vorliegen von Alternativursachen würde der Kunde unterliegen. Sollte nur bei nachgerüsteten Kfz massenhaft derselbe Defekt eintreten und bei nicht nachgerüsteten Kfz dies nicht der Fall sein, dann kann es sein, dass die Rechtsprechung es Werkstatt bzw. Hersteller auferlegen, zu beweisen, dass der Defekt nicht aufgrund der Nachrüstung eingetreten ist (sek. Darlegungs- und Beweislast).

Geht man von Auftragsrecht aus, kommt weiter dazu, dass dem Vertragspartner ein Verschulden nachzuweisen sein muss, was gerade bei den Werkstätten bzgl. „Softwarefehler“ bzw. Konzeption der Software wohl nicht angenommen werden kann.

Abseits der Rechtsverfolgung könnte zwar an die Kulanz des Herstellers appelliert werden, aber dies stellt eben gerade keinen Rechtsanspruch dar. Es ist nicht gesichert, dass der Hersteller eine Kulanz für alle Betroffenen und für entsprechend lange Zeiträume gewährt.

Gerade diese Unsicherheiten sind es, die den ADAC veranlasst haben, in Sachen VW-Nachrüstung eine Garantie vom Hersteller zu fordern, damit die Risiken für Spätfolgen eben nicht beim Verbraucher bzw. Fahrzeugnutzer liegen. Gleiches wäre auch für künftige Nachrüstungen anderer Hersteller erstrebenswert.