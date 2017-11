Diebstahlserie in Vaihingen/Enz Polizei erwischt Bande von Fahrraddieben

Von dpa/lsw/red/pho 23. November 2017 - 15:33 Uhr

Die Fahrraddiebe hatten am Bahnhof auch Fahrradboxen aufgebrochen, um die Räder zu stehlen. Foto: dpa

Monatelang verschwanden immer wieder Fahrräder am Bahnhof in Vaihingen/Enz. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Täter erwischt. Möglich machte das eine Videokamera.

Vaihingen/Enz - Fünf Teenager sollen für eine Serie von Fahrraddiebstählen in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) verantwortlich sein. Die Tatverdächtigen im Alter von 12 bis 18 Jahren sollen zwischen Juli und Oktober mindestens 30 Fahrräder in Vaihingen an der Enz gestohlen haben. Was mit der Beute geschah, war zunächst unklar, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte.

Bei den Diebstählen wurden auch Fahrradboxen aufgebrochen. Durch Videoüberwachung konnten die Verdächtigen letztlich gefasst werden. Es wird nun ermittelt, für welche Taten sie verantwortlich sind. Der Wert der gestohlenen Räder beläuft sich auf mehrere tausend Euro, durch die Aufbrüche der Boxen entstand der Stadt zusätzlich ein Schaden von mehr als 3000 Euro.

Eine Videokamera überwachte den Bahnhof

In einer Pressemitteilung schildert die Polizei, wie sie den Tätern auf die Schliche kam:

Zunächst legten sich die Beamten auf die Lauer und überwachten den Bahnhof. Doch sie konnten die Diebe nicht auf frischer Tat ertappen. Mit staatsanwaltschaftlicher Verfügung übernahm schließlich vom 13. Oktober an eine Videokamera die Überwachung.

Am Abend des 23. Oktober nahm die Polizei bei einer Fahndung nach einer Schlägerei am Bahnhof in Vaihingen/Enz einen zwölf Jahre alten Jungen sowie zwei 16-jährige Jugendliche und einen 17-Jährigen vorläufig fest. Ein fünfter junger Mann konnte zunächst flüchten. Der 18-Jährige konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden.

Einer der Festgenommenen kam den Polizisten des Polizeireviers Vaihingen/Enz bekannt vor. Die Videokamera hatte am 18. und 20. Oktober Aufbrüche von Fahrradboxen und Diebstähle von mindestens vier Fahrrädern dokumentiert. Diese Bilder zeigen vermutlich einen der beiden 16-Jährigen und einen weiteren jungen Mann, dessen Identität noch geklärt werden muss. Darüber hinaus hatten die fünf Tatverdächtigen wohl auch am 23. Oktober versucht, gewaltsam zwei weitere Fahrradgaragen zu öffnen.

Die Jungen kommen aus Pforzheim und dem Enzkreis

Die Jungen stammen alle aus Familien, die im Bereich Pforzheim und im Enzkreis wohnen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat zwischenzeitlich aufgrund des Alters und der Wohnorte der fünf Tatverdächtigen die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese Ermittlungen werden sich laut Polizei insbesondere auch damit beschäftigen, ob die Tatverdächtigen für weitere der registrierten Taten in Frage kommen.

Mit der vorläufigen Festnahme im Oktober brach die Aufbruchsserie laut Polizei am Vaihinger Bahnhof ab.