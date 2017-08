Diebstahl in Stuttgart Diebe nehmen Epileptiker ins Visier

Von Wolf-Dieter Obst 07. August 2017 - 09:52 Uhr

Für die Polizei gibt es wieder einen ungewöhnlichen Ermittlungsfall zu lösen. Foto: dpa

Nicht immer wird Hilflosen in Stuttgart geholfen. Die Polizei ermittelt nun in einem Fall, bei dem Diebe einen Mann mit einem epileptischen Anfall bestohlen haben sollen.

Stuttgart - Was hat sich da abgespielt, am späten Samstagabend in der Paulinenstraße? Hat es Zeugen gegeben, als ein Mann von zwei Unbekannten bestohlen wurde, der wegen eines epileptischen Anfalls hilflos auf dem Pflaster lag? Die Polizei bittet um Hinweise.

Das 57-jährige Opfer stammt aus Zuffenhausen, war nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag gegen 22 Uhr in der Paulinenstraße in der Innenstadt unterwegs. Dann soll sich in der Grünanlage Dramatisches abgespielt haben. „Nach seinen Angaben erlitt er plötzlich einen epileptischen Anfall“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Und dabei wurde der 57-Jährige dreist bestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen

Zwei Personen, so vermerkt es das Polizeiprotokoll, hätten die Hilflosigkeit des Opfers ausgenutzt und dessen Rucksack an sich genommen. Außerdem sollen die Unbekannten die Geldbörse des 57-Jährigen aus der Hosentasche gezogen haben. Dadurch sollen sie 35 Euro erbeutet haben. Den leeren Geldbeutel ließen sie zurück.

Reichlich Ermittlungsansätze gibt es nicht. Denn zu der Tat, die sich in der Sozialgeschädigten-Szene unter der Paulinenbrücke abspielte, gibt es keine Täterbeschreibung. Nur, dass es sich um zwei Personen gehandelt haben soll. Der 57-Jährige erstattete mit reichlich Verzögerung Anzeige. Er meldete die Tat am Sonntag gegen 13 Uhr beim Revier in Zuffenhausen. Bei den Ermittlungen ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich über Telefon 07 11 / 89 90 - 37 00 zu melden.

Unfallopfer bestohlen – der Täter wurde gefasst

Bei einem anderen Fall hatte ein solcher Zeugenaufruf durchaus Erfolg. Am 21. Juni war eine 38-jährige Motorrollerfahrerin am Marienplatz im Stuttgarter Süden schwer verunglückt. Nachdem sie von einem Auto angefahren worden war, hatten sich Ersthelfer um die schweren Beinverletzungen der Frau gekümmert. Unter den Schaulustigen war allerdings ein Langfinger – er ließ den Geldbeutel aus der Handtasche des Unfallopfers verschwinden.

Ein Monat später wurde der Tatverdächtige ermittelt. Es handelte sich um einen 39-jährigen Drogenabhängigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Er wurde dingfest gemacht, als er in Degerloch in eine Wohnung einbrechen wollte.