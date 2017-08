Diebstahl in Schwieberdingen Rollerdiebe auf nächtlicher Tour

Von red/pho 24. August 2017 - 10:41 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa (Symbolbild)

Drei junge Männer ziehen nachts durch Schwieberdingen, klauen einen Roller und versuchen es dann auch noch bei einem Quad und noch einem Roller. Bislang fehlt jede Spur von den vermeintlichen Dieben.

Schwieberdingen - Vermutlich drei junge Männer haben in der Nacht zum Mittwoch im Zentrum von Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ihr Unwesen getrieben. Kurz vor 4 Uhr fielen Polizisten zwei Personen mit jugendlichem Aussehen auf, die an der Kirchstraße an einem roten Roller hantierten. Als die beiden die Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht und entkamen unerkannt. Ein Zeuge hatte zuvor drei Jugendliche auf dem Roller herumfahren sehen. Sie hatten das ursprünglich in der Mozartstraße abgestellte Fahrzeug wohl kurzgeschlossen und gestohlen, wie die Polizei berichtet.

Die Polizisten informierten den Besitzer und nahmen den Roller zunächst beim Polizeirevier in Verwahrung. Der Mann konnte bestätigen, dass ihm die wahrscheinlichen Diebe bereits in der Nacht aufgefallen waren, als sie auf Fahrrädern mehrfach in der Mozartstraße aufkreuzten. Die Polizisten fanden in der Näheren Umgebung ein Mountainbike, das vor fast vier Jahren in Korntal-Münchingen als gestohlen gemeldet worden war, sowie ein schwarzes Herrenrad. Wahrscheinlich hatte die Diebesbande die Räder dort zurückgelassen.

Zwei weitere Taten in derselben Nacht

Außerdem war es in der gleichen Nacht zu zwei weiteren Taten gekommen. In der Bahnhofstraße wurde ein manipuliertes Quad aufgefunden, das in der Nähe abhandengekommen war. Da die Diebe versäumt hatten, den Benzinhahn aufzudrehen, konnten sie es nicht starten. Ein weiterer Diebstahlsversuch war im Scheerwiesenweg aufgefallen. Die Täter hatten es auf einen Roller abgesehen, der in einem Hinterhof abgestellt war. Sie knackten das Lenkradschloss und müssen das Fahrzeug geschoben haben. Wegen der ausgebauten Batterie konnten sie es nämlich nicht anlassen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Kapuze über dem Kopf

Bei den drei Verdächtigen soll es sich um Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren handeln. Sie waren unter anderem mit den beschriebenen Fahrrädern unterwegs und trugen Kapuzenpullis. Alle drei hatten dabei die Kapuze über den Kopf gezogen. Zwei von ihnen waren mit dunkelgrauem Pulli und einer mit hellgrauem bekleidet. Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, sich unter Tel. 07150/31245, zu melden.