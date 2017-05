Dieb in Stuttgarter Club unterwegs Opfer entlarvt Täter mit einem Trick

Von red 01. Mai 2017 - 18:13 Uhr

Einer Clubbbesucherin ist in der Innenstadt am Samstagmorgen das Handy gestohlen worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Was macht man, wenn das Handy im Club geklaut wird? Einer Clubbersucherin in Stuttgart ist es gelungen, den Täter zu überführen. Angezeigt hat sie den Mann – zumindest vorerst – trotzdem nicht.

Stuttgart-Mitte - Am frühen Samstagmorgen soll ein 30-Jähriger aus einem unbeaufsichtigten Rucksack, der in einem Club am Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte abgelegt war, ein Mobiltelefon und einen Geldbeutel gestohlen haben. Dies meldet die Polizei.

Als in der Club gegen 6 Uhr die Musik abgeschaltet wurde, rief die Besitzerin ihr Handy an und konnte so den Täter entlarven. Mit Hilfe des Sicherheitsdienstes bekam die Frau das Diebesgut von dem 30-Jährigen zurück, die Polizei wurde vorerst nicht verständigt.

Bei einer zufälligen Personenkontrolle im Akademiegarten um 7.15 Uhr zeigte die Bestohlene den Vorfall jedoch an und wies die Polizisten auf den ebenfalls anwesenden Tatverdächtigen hin. Bei der anschließenden Festnahme entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut bei dem 30-Jährigen, zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann in den letzten zwei Jahren bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.