Dieb in Stuttgart gefasst Taschendieb im Supermarkt kommt nicht weit

Von Wolf-Dieter Obst 01. September 2017 - 09:30 Uhr

Warnungen vor Taschendieben gibt es zuhauf – und das nicht ohne Grund. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Man sollte Polizeibeamte wohl öfter zum Einkaufen schicken. Warum das für die Kriminalstatistik förderlich sein kann, zeigt zumindest ein Fall in Möhringen.

Stuttgart - Im Supermarkt gilt das Prinzip der Selbstbedienung – leider auch für Taschendiebe. Immer wieder finden sie reichlich unbeaufsichtigte Handtaschen in und an Einkaufswägen und bedienen sich selbst. In einem Lebensmittelmarkt in Möhringen hatte ein 53-Jähriger denn auch weniger Interesse an der Ware in den Regalen. Ihn interessierten vielmehr die Wertsachen der Kunden. Zum Glück ging die Aktion des Taschendiebs am Donnerstagnachmittag aber gründlich schief.

Mehr zum Thema

Es passierte am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Supermarkt an der Vaihinger Straße: Eine 57-jährige Kundin hatte ihre Tasche am Einkaufswagen für kurze Zeit aus den Augen gelassen – und schon hatte ein 53-Jähriger danach gegriffen. Allerdings hatte das Opfer mehrfach Glück: Zum einen bemerkte eine 34-jährige Zeugin den Diebstahl und machte die Betroffene aufmerksam. Zum anderen gab es unter der Kundschaft Profis, die sich mit der Festnahme solcher Ganoven auskennen.

Und das wäre die Beute gewesen...

Der Tatverdächtige trat sofort die Flucht an, als die Bestohlene „Dieb! Dieb!“ rief. Dabei hatte er aber nicht damit gerechnet, dass in dem Lebensmittelmarkt zufällig zwei Polizeibeamte beim Einkaufen waren. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf. Der Langfinger warf die Beute in einen anderen Einkaufswagen – wurde aber kurz darauf überwältigt und festgenommen. Der Mann hätte 150 Euro und ein Mobiltelefon erbeutet.

Der 53-Jährige aus Südosteuropa dürfte wohl nicht gewusst haben, dass in diesem Supermarkt nicht zum ersten Mal Langfinger ins Netz gehen. Mitte Januar beispielsweise war in dem Markt ein 22-jähriger Landsmann gefasst worden, als er einer 83-jährigen Kundin die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley fingerte. Weil das Opfer das aber bemerkte und laut zu schreien begann, wurde der Tatverdächtige von Mitarbeitern festgehalten. Ein Richter schickte den 22-Jährigen in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft mit dem Fall des 53-Jährigen umgehen wird, stand am Freitag zunächst nicht fest. Sollte der Beschuldigte aus der Vergangenheit noch mehr auf dem Kerbholz und überdies keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, droht auch ihm der Gang zum Haftrichter.