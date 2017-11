Die Top Ten der Frauen Beyoncé verdient am meisten

Von (hom/spot) 21. November 2017 - 17:57 Uhr

Beyoncé hat 2016/2017 am meisten Kohle verdient. Doch welche Sängerinnen haben es hinter ihr in die Top Ten geschafft?





Welche Sängerin hat zwischen dem 1. Juni 2016 und dem 1. Juni 2017 am meisten Kohle gemacht? Die Antwort darauf liefert das "Forbes"-Magazin mit einer neuen Liste. Das sind die zehn bestbezahlten Sängerinnen des vergangenen Jahres.

10. Barbra Streisand

Von wegen nur junge Popstars können richtig Asche machen. Barbra Streisand beweist, dass auch im Alter von 75 Jahren der Rubel noch ordentlich rollt. Sie hat laut "Forbes" 30 Millionen Dollar verdient.

Dass Katy Perry (33) nur auf Platz neun gelandet ist, liegt vor allem daran, dass sie im Bewertungszeitraum nicht auf Tour war. Mit ihrem neuen Album "Witness" und millionenschweren Werbeverträgen mit CoverGirl, Claire's und H&M hat sie es trotzdem noch auf 33 Millionen Dollar gebracht.

8. Britney Spears

In den 90er Jahren war sie der Über-Popstar. Dann folgten ein öffentlicher Zusammenbruch und private Krisen. Doch mittlerweile ist Britney Spears (35) wieder voll in der Erfolgsspur. Vor allem ihre Show in Las Vegas spült richtig viel Geld in die Kasse. 34 Millionen Dollar bringen ihr Platz acht ein.

7. Rihanna

Popstar Rihanna (29) füllt die Arenen dieser Welt und damit ihre eigenen Taschen. Außerdem hat sie ihr Schauspieltalent in der US-Thriller-Serie "Bates Motel" unter Beweis stellen können. Durch ihre Zusammenarbeit mit Puma und Samsung verdient Rihanna zusätzlich richtig viel Zasta. Dieses Jahr hat sie mit Fenty Beauty außerdem ihre eigene Kosmetik-Linie an den Start gebracht. Ihre Einnahmen belaufen sich auf 36 Millionen Dollar.

6. Dolly Parton

Die Königin des Country sticht in diesem Ranking so manchen jungen Popstar aus. Mit 71 Jahren geht Parton noch immer auf Tour und das macht sich in ihrem Geldbeutel bemerkbar. Nebenbei verdient sie auch noch mit ihrem Themenpark "Dollywood" ein Vermögen. Mit 37 Millionen Dollar holt sie Platz sechs.

5. Jennifer Lopez

Die Top Five werden von Jennifer Lopez (48) angeführt. J.Lo hat mit "World of Dance" seit Ende Mai eine eigene TV-Show in den USA, in der sie nicht nur als Jurorin dabei ist, sondern die auch von ihr produziert wird. Die richtig dicke Kohle brachte ihr aber ihre regelmäßige Las-Vegas-Show im Planet Hollywood ein. Werbe-Deals mit Firmen wie L'Oreal sorgten zusätzlich für das nötige Taschengeld. Ihre Einnahmen beliefen sich im ausgewerteten Zeitraum auf 38 Millionen Dollar.

4. Céline Dion

Auch sie macht den großen Reibach in Las Vegas. Céline Dion (49) kehrte im Februar auf die Bühne zurück, nachdem sie sich zuvor nach dem Tod ihres Mannes im Januar 2016 eine längere Auszeit genommen hatte. Jetzt spielt Dion wieder 70 Auftritte pro Jahr im legendären Caesar's Palace. Ihre Einnahmen: 42 Millionen Dollar.

Noch steht Taylor Swift (27) nicht an der Spitze. Doch das könnte sich nächstes Jahr ändern. In das diesjährige Ranking fällt ihr neues Album "Reputation", das meistverkaufte Album des Jahres 2017, noch nicht rein. Sie zehrt vielmehr noch von ihrer "1989"-Tour. Die 44 Millionen Dollar an Einnahmen dürften nächstes Jahr um ein vielfaches steigen.

Die britische Sängerin hat dieses Jahr den Grammy für das Album des Jahres abgeräumt. Den Preis zerbrach Adele (29) zwar anschließend in zwei Hälften, um ihn mit Beyoncé zu teilen. Doch die Einnahmen des Albums gingen alleine auf ihr Konto. Für ihre erste große Tour seit 2011 hat sie zudem pro Konzert eine siebenstellige Summe eingestrichen. Obendrein machte sie durch Werbeverträge mehrere Millionen. Für dieses Jahr hat es mit 69 Millionen Dollar jedoch "nur" für Platz zwei gereicht.

1. Beyoncé

Mit ihr konnte sich keine andere Sängerin messen: Beyoncé (36) hat mit ihrer Musik unglaubliche 105 Millionen Dollar vor Steuern verdient. Mit ihrer "Formation World Tour", von der ein Großteil mit in die Bewertungsperiode der Liste einfloss, konnte Queen Bey gar eine Viertelmilliarde Dollar einnehmen.