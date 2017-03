Die Rückkehr der Automaten Kaugummi kauend zurück in die Kindheit

Nostalgiker und Retro-Fans bekommen feuchte Augen und zittrige Hände, wenn sie davor stehen: Kaugummi-Automaten. Meist rostig-rote Relikte einer scheinbar besseren Vergangenheit. Doch wie sieht ihre Zukunft aus?





Stuttgart - Am Haus von Frau Richardzagen, der Nachbarin gegenüber, hing seit den frühen 1960er Jahren ein schäbiger roter Kaugummi-Automat. Ein Groschen kosteten drei bunte Kugeln, kaum größer als eine Haselnuss. Frau Richardzagen, die früh Witwe geworden war, hatte im Erdgeschoss ihres Mehrfamilienhauses einen Tante-Emma-Laden mit Köstlichkeiten wie Mohrenkopf, Wassereis, Blockschokolade und Gummischlangen. Da die resolute Ladeninhaberin mit dem grauen Dutt und Kittelschurz nicht sonderlich nett zu uns Kindern war, blieb der Kaugummi-Automat meist die erste Wahl.

Groschen in den Metallschlitz gesteckt. 360-Grad-Drehung. Es machte plopp, plopp, plopp. Und dann schmatz, schmatz, schmatz.

Heute gibt es sie wieder. Im Zuge der Retrowelle kehren Kaugummi-Automaten in die Anonymität postmoderner Großstädte zurück (oder sie waren nie richtig weg, sondern nur unbeachtet). Mit einem sich wohlig-warm anfühlenden Stück Kindheit im Gepäck. Das Klebezeug unter der Schuhsohle und dem Schultisch weckt Erinnerungen an längst vergangene Tage, als die Welt noch in Ordnung schien.

Inzwischen gibt es Bubblegums überall zu kaufen als Streifen, Dragées, Kugeln in allen möglichen definierbaren und undefinierbaren Geschmacksrichtungen. Nichts Besonderes. Massenware halt. Aber die knallbunten Kugeln aus dem Automaten, die schon aussehen wie Karies-Bomben, sind Retro, Kult, Infantilitäts-Legende. In Stuttgart kostet ein „Bubblegum“ heute zehn Cent am Automaten, „Spielwaren in Kapseln“ gibt’s für 20 oder 50 Cent, Krieger-Figuren sind teurer.

Der Autoamt in der Stuttgarter Hegelstraße

Der Kaugummi-Automat, der an einer Hauswand in der Stuttgarter Hegelstraße hängt, ist ebenfalls rot und rostig. Wie es sich für eine solches Teil gehört. Nur eines ist er nicht: ungewöhnlich. So oder so ähnlich sehen die meisten Kaugummi-Automaten in Deutschland aus. Haben sie so antiquiert und vergammelt überhaupt noch eine Überlebenschance?

Wer nach ihnen Ausschau hält, findet einige: In der Nähe von Supermärkten, in Wohnvierteln mit Kindern – und virtuell in den sozialen Netzwerken, auf Instagram, Facebook, Reddit. Im Internet sind die Retro-Kästen längst Kult- und Kunstobjekt statt Kleinkram-Spender. Vor allem in Großstädten werden die Automaten neu gestaltet und mit Kunst gefüllt.

Zurück in die Kindheit

„Es überleben die, die kreativ sind und sich wirklich Gedanken über die Kunden von morgen machen“, sagt einer, der es wissen muss. Paul Brühl ist Geschäftsführer vom Verband der Automaten-Fachaufsteller (Vafa) im rheinländischen Langenfeld. „Die Geräte ähneln sich vom Typ her – auch die Neuen“, räumt er mit Blick auf die meist recht abgegriffene Optik ein. Erste Anbieter würden sich aber Gedanken über kreativere Füllungen machen. „Manche nehmen über soziale Medien Kontakt mit den Kunden auf.“