Die Nuklear-Macht des US-Präsidenten „Atomic" Donald und die Atombombe

20. Januar 2017

Der neue US-Präsident Donald Trump vereint eine Machtfülle auf sich wie nur wenige andere Staatsoberhäupter auf der Welt. Dazu gehört auch die Befehlsgewalt über alle US-Streitkräfte und das Atomwaffenarsenal. Für viele ein Horrorszenario.





Washington/Stuttgart - Donald Trump ist am Ziel seiner Träume angekommen. Was vielen anderen Albträume bereitet. Nach der Vereidigung auf dem Capitol Hill in Washington am heutigen 20. Januar ist er nun ganz offiziell der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Damit vereint der 70-jährige Immobilienunternehmer und Jung-Politiker eine Machtfülle auf sich wie nur wenige andere Staatsoberhäupter auf der Welt. Ähnlich mächtig ist der Präsident in Frankreich (Francois Hollande) und Russland (Wladimir Putin). Beide verfügen aber nicht über so umfängliche Ressourcen.

Was darf der US-Präsident und was darf er nicht?

Der amerikanische Präsident darf keine Kriege erklären – das tut der Kongress. Er darf aber sehr wohl Kampftruppen in fremde Länder entsenden, wenn es für die Sicherheit der Vereinigten Staaten nötig erscheint. Dann muss er den Kongress spätestens nach 90 Tagen um Zustimmung bitten.

Der Präsident ist in Personalunion auch „Commander in Chief“ – Oberkommandierender der US-Streitkräfte, der größten Armee der Welt. Er ist der einzige, der den Einsatz von Atomwaffen anordnen kann und über die Atomcodes dazu verfügt. Nur der Verteidigungsminister (seit dem 20. Januar Ex-General James Mattis, 66) und der Vorsitzende der „Joint Chiefs of Staff“ (Vereinigte Stabschef der Teilstreitkräfte, seit dem 1. Oktober 2015 ist dies General Joseph Francis Dunford, 61) können dies unter bestimmten Umständen noch verhindern. Im Extremfall kann Donald Trump die Welt innerhalb weniger Minuten dem Untergang weihen.

Trumps Charakter – eine Gefahr für die Welt?

Trump gilt als dünnhäutig, aufbrausend, fahrig und leicht reizbar. Ein Twitter-Fan, der mit einem 140-Zeilen-Tweed ganze Wirtschaftsbranchen erschüttert kann. Könnte er aus einer impulsiven Laune oder einem Wutanfall heraus auch den Befehl für den Start der Atomraketen geben?

Angeblich soll Donald Trump während eines Treffens mit seinen außenpolitischen Beratern während des Präsidentschaftswahlkampfes im vergangenen Jahr innerhalb einer Stunde dreimal wörtlich gefragt haben „Wenn wir Atomwaffen haben, warum setzen wir sie nicht ein?“

Trump und die Nuklearoption – Zitate

Es war nicht das erste Mal, dass sich der konservative Politiker und Republikaner zum Einsatz von Atomwaffen geäußert hat, wie folgende Beispiele zeigen:

„Es ist ein Horror, Atomwaffen einzusetzen. Ich werde der Letzte sein, der sie einsetzt, aber ich werde es niemals ausschließen.“ (Trump am 28. April 2016 in der „Today Show“ auf NBC).

„Jemand vom ‚Islamischen Staat’ trifft uns. Würden Sie nicht mit einer Atomwaffe zurückschlagen?“ (Trump am 26. März 2016 im Interview mit dem Nachrichtenkanal MSNBC).

„Ich bin der letzte Mensch, der die nukleare Karte spielen möchte, glauben Sie mir. Aber man kann niemals die Karten vom Tisch nehmen, weder von einem moralischen Standpunkt aus oder von irgendeinem anderen Standpunkt und sicher nicht vom Standpunkt eines Verhandlers.“ (Trump am 31. März 2016 in einem Interview auf Fox News).

Moderator John Dickerson: „Die USA haben seit 1945 keine Atomwaffen eingesetzt. Wann sollten sie es tun?“ Trump: „Als absolut letzte Möglichkeit. Und, wissen Sie, das Wort lautet unberechenbar. Man muss unberechenbar sein.“ (Trump am 3. Januar 2016 in einem CBS-Interview)

„Bei Nuklearem geht es einfach um die Macht. Die Zerstörung ist mir sehr wichtig.“ (Trump am 15. Dezember 2015 in einer TV-Debatte mit republikanischen Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur).

Zweifel an Trumps Eignung als „Commander in Chief“

Seit Donald Trump seine Kandidatur für das höchste Amt der USA erklärt hat, wird ihm von seinen zahlreichen Kritikern die Fähigkeit abgesprochen, als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte das weltweit größte Atomwaffenarsenal zu kontrollieren.

„Stellen Sie ihn im Oval Office vor, wenn er mit einer wirklichen Krise konfrontiert ist“, sagte seine unterlegene Konkurrentin Hillary Clinton auf dem Parteitag der Demokraten Ende August 2016. „Ein Mann, den man mit einem Tweet in eine Falle locken kann, ist kein Mann, dem man Atomwaffen anvertrauen sollte.“