Die Noten für die Roten So bewerten unsere Leser, so die Redaktion

Von kap 24. Oktober 2016 - 07:38 Uhr

„Man of the Match“ für die Leser und die Redaktion: VfB-Abwehrrecke Timo Baumgartl.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend einen knappen Arbeitssieg gegen 1860 München errungen. Wie die Leser und die Redaktion die Spieler bewerteten, lesen Sie hier.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend in einem kampfbetonten Spiel den TSV 1860 München mit 2:1 geschlagen. Eine spielerische Glanzleistung war der Auftritt des Teams von Trainer Hannes Wolf allerdings nicht, und so ist es verständlich, dass sowohl die Leser als auch die Redaktion nicht mit Bestnoten um sich werfen.

Mehr zum Thema

Alles in allem sind sich beide Lager bei der Benotung einig, nur in der Offensive gibt es Diskrepanzen zwischen den Lesern und der Redaktion. So kam Alexandru Maxim bei den Lesern mit einer 3 noch ganz gut weg, die Redaktion bewertete den Kreativmann mit einer 4. Dafür kamen Carlos Mané und Takuma Asano bei der Redaktion sehr gut weg – beide erhielten eine 2. Die Leser sahen das nicht ganz zu positiv, bei ihnen schnitten die beiden Offensivkräfte mit einer 2,8 ab.

Beim besten beziehungsweise schlechtesten Spieler waren sich Leser und Redaktion dann wieder einig: Timo Baumgartl war der Top-Mann – die Redaktion bewertete ihn mit einer 2, die Leser mit einer 2,4.

Kevin Großkreutz schnitt ab schlechtesten ab – von den Lesern bekam er eine 3,9, von der Redaktion eine 4.

Alle Noten sehen Sie in der Übersicht. Die nächste Benotungsphase startet am Sonntagabend nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC.