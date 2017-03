Die Intelligenz der Tiere Kluge Mitgeschöpfe

Von Markus Brauer 26. März 2017 - 08:00 Uhr

Lange wurde von der Wissenschaft geleugnet, dass Tiere denken und fühlen können. Doch inzwischen steht fest: Tiere haben eine eigene Art von Intelligenz.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Können Tiere denken? Sind sie klug? Haben sie eine Intelligenz? Bis vor wenigen Jahrzehnten wurden diese Fragen von den Forschern mit einem klaren Nein beantwortet. Tiere galten als Verhaltensroboter, die auf äußere Reize reagieren, genetisch auf bestimmte Verhaltensweisen konditioniert sind und durch Versuch und Irrtum lernen. Die Evolutionsgeschichte gipfelt in der Entwicklung des Menschen als alles überragender „Intelligenzbestie“.

Mehr zum Thema

Spätestens seit den Verhaltensforschungen des österreichischen Zoologen und Ethologen Konrad Lorenz (1903-1989) weiß man, dass die These vom Homo sapiens als „Krone der Schöpfung“ genauso kühn wie unsinnig ist.

Humanoide Arroganz

Dass Tiere eine originäre Intelligenz besitzen, die alle erforderlichen Facetten umfasst, ist heute unter Biologen unbestritten. Die humanoide Arroganz, der einzige intelligente Organismus im Weltall zu sein, ist überholt.

Doch noch immer weiß man nicht genau, was in den Köpfen von Tieren vor sich geht. Wissenschaftler wie der Primatologe Volker Sommer sind überzeugt: Tiere können denken, fühlen und empfinden. Sie verfügen über all das, was Intelligenz ausmacht: Emotionalität, Kognition (Erkenntnisvermögen), ein komplexes soziales Zusammenleben und Lernfähigkeit.

Sommer, der am University College in London Evolutionäre Anthropologie lehrt, hält es für wahrscheinlich, dass etwa ein Frosch „in seinem Kopf etwas fühlt und erlebt, also ein Bewusstsein hat“. Ob man zwischen Frosch und Mensch hinsichtlich ihres Denkvermögens Gemeinsamkeiten oder Unterschiede annimmt, ist für ihn „reine Ansichtssache“.

Hochbegabte im Tierreich

Auch im Tierreich gibt es Hochbegabte, die sich hinsichtlich ihren kognitiven Fähigkeiten nicht vor dem Menschen (der selbst ernannten Krone der Schöpfung) zu verstecken brauchen. Kraken gelten als die „Weisen der Meere“ und eine der intelligentesten Arten unter den wirbellosen Tieren. Ihr vergleichsweise großes Gehirn sorgt für eine stupende Lernfähigkeit und ein enormes Vermögen zur Informationsspeicherung. So können sich Tintenfische mit Leichtigkeit in einem Labyrinth zurechtfinden oder den Schraubdeckel eines Glases öffnen, um an Krabben oder andere Leckerlis zu gelangen.

Unter den Säugetieren gelten Menschenaffen, Elefanten und Delfine als hoch­intelligent. Um an schmackhafte Termiten heranzukommen, verwenden Schimpansen selbst gebastelte Werkzeuge aus Stöcken. Evolutionsbiologisch gehört der Homo sapiens zur Gruppe der Menschenaffen. Das Erbgut von Mensch und Schimpanse ist zu 98,6 Prozent identisch. Folglich ist der Mensch ein etwas klügerer Affe.

Der Marburger Philosoph Reinhard Brandt spricht Tieren ein Denkvermögen ab. Seine These: Zwar könnten bestimmte Tierarten erstaunliche kognitive Leistungen vollbringen, doch niemand habe sie denken gesehen. „Tiere können zwar fühlen und vorstellen, aber wohl nicht denken und erkennen.“