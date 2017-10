„Die Höhle der Löwen“ bei VOX Erfinder aus Stuttgart sucht Investor

Von len 16. Oktober 2017 - 16:26 Uhr

Oliver Rokitta aus Stuttgart sucht bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ einen Investor. Foto: MG RTL D/Frank W. Hempel

Nie wieder rostiges Besteck, verspricht Oliver Rokitta mit seinem Produkt „Rokittas Rostschreck“. In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ sucht der Stuttgarter einen Investor.

Stuttgart - Die Jagdsaison geht in die siebte Runde und wieder ist ein Erfinder aus Stuttgart dabei: „Rokittas Rostschreck“ heißt das Produkt von Oliver Rokitta, der in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ einen Investor für seine Erfindung sucht.

„Rokittas Rostschreck ist ein Problemlöser für Millionen von Haushalten“, verspricht der 48-jährige Stuttgarter in der Sendung. Um die Relevanz seines Produkts zu veranschaulichen, schildert er eine Alltagssituation: Sie öffnen ihre Spülmaschine, holen ihren Besteckkorb heraus, schauen auf ihre Messer, und was sehen Sie? Braune Flecken – Rost. Dafür gibt es mehrere Gründe: Rostpartikel aus der Wasserleitung, ein Riss in der Kunststoff-Ummantelung des Besteckkorbs oder rostige Teile an Töpfen, Pfannen und Messern.

Der „Rostschreck“ funktioniert wie ein Staubsauger

Die Erfindung von Oliver Rokitta soll endlich Abhilfe schaffen. Der „Rostschreck“ besteht unter anderem aus einem starken Magneten, erklärt der Stuttgarter. Er komme zusammen mit dem Besteck in den Besteckkorb der Spülmaschine und funktioniere dann wie ein kleiner Staubsauger. „Er zieht den Rost an und eliminiert ihn“, verspricht Rokitta.

100.000 Euro möchte der Stuttgarter für zehn Prozent seiner Geschäftsanteile haben. Das Geld benötige er für Marketing, Vertrieb und das ausstehende Patent, erklärt er den potenziellen Investoren. Ob sich die Investoren von Oliver Rokittas Erfindung überzeugen lassen oder ob der Stuttgarter mit seinem Angebot zu hoch pokert, sehen Sie am Dienstag um 20.15 Uhr bei Vox.

„Die Höhle der Löwen“ ist eine Gründer-Show, in der Jungunternehmer ihre Geschäftsidee vorstellen und versuchen, die so genannten Löwen zu einer Investition zu bewegen. In der „Löwen“-Rolle: die Unternehmer Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl.