Die Geschichte von Caro-Kaffee in Ludwigsburg Muckefuck

Wenn der Geruch von frisch geröstetem Getreide und Zichorien durch die Stadt zieht, dann weiß jeder in Ludwigsburg: Der Wind weht aus Westen. Seit fast 150 Jahren wird im Caro-Werk am Bahnhof Ersatzkaffee hergestellt.





Ludwigsburg - Die Nase führt ans Ziel. Von außen ist kaum erkennbar, dass hier in der Weststadt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ludwigsburger MHP-Arena, der gute alte Caro-Kaffee zu Hause ist. Über dem Werkstor prangt nur der Schriftzug von Nestlé. Erst beim Blick durch das Tor erkennt man auf einem beigefarbenen Gebäude das Logo mit dem charakteristischen roten Karo.

Wer das Innenleben der Pflugfelder Straße 31 sehen will, muss an der Pforte erst einmal eine Menge Formulare ausfüllen. Ohne Besuchererlaubnis kommt keiner auf das Industrieareal, das mit seinen 20 000 Quadratmetern so groß ist wie fünf Fußballfelder. Schmuck und Glasflaschen sind tabu. Der Lebensmittelhersteller will vermeiden, dass es Scherben gibt, Besucher aus Versehen ihre Ohrringe verlieren und Dinge in die Produktion gelangen könnten, die dort nichts zu suchen haben. Auch herkömmliche Kugelschreiber darf man nicht benutzen. Stattdessen gibt es Stifte, die notfalls mit einem speziellen Gerät wieder aufgespürt werden können.

Weil Hygiene wichtig ist, müssen Gäste vor der Werksbesichtigung die Hände waschen, in Spezialschuhe und Arbeitskleidung schlüpfen sowie ein Haarnetz anlegen. Männer bekommen ein Bartnetz ums Kinn geschnallt. Eines wird den Besuchern mehrfach eingetrichtert: Auf dem Gelände nie die gekennzeichneten Wege verlassen und auf Treppen stets das Geländer benutzen! Thomas Mathar, seit fünf Jahren Werksleiter in Ludwigsburg, macht es vor.

Die Geschichte des Ersatzkaffees reicht zurück bis in die Zeit Friedrich des Großen

Angemeldeten Gästen gibt Nestlé einen Einblick in die Geheimnisse der Produktion seines Getreidekaffees. „Muckefuck“ wird Ersatzkaffee im Volksmund genannt – eines der schönsten schwäbischen Wörter und Liebeserklärung an eine Tradition. Es lehnt sich an den Begriff „mocca faux“ aus dem Französischen, was so viel wie „falscher Kaffee“ bedeutet. „Fast jeder kennt Caro-Kaffee, aber kaum einer weiß, wie er hergestellt wird“, sagt Thomas Mathar.

Beim Rundgang erklärt er, dass der lösliche Ersatzkaffee aus vier Bestandteilen besteht: Gerste, Roggen, Gerstenmalz und Zichorie – auch als Gemeine Wegwarte bekannt. Für die Herstellung wird ihre Wurzel geröstet und zu Pulver verarbeitet. Dabei werden Zucker und Bitterstoffe freigesetzt, die ein kaffeeähnliches Aroma und den süßlichen Geschmack bewirken. „Zichorie enthält den Ballaststoff Inulin, der ist gut für Magen und Darm“, sagt der Chemieingenieur Mathar. Wer wissen will, wie geröstete Gerste oder Zichorie schmeckt, darf auch gerne mal kosten.

Die Geschichte vom Muckefuck reicht zurück bis in die Zeit Friedrichs des Großen. Der besteuerte Bohnenkaffee war damals so teuer, dass er nahezu unbezahlbar wurde. Der Unternehmer Johann Heinrich Franck suchte nach einem Ersatz. Aus der Zeit der Frankreichfeldzüge hatte er ein Rezept für Zichorienkaffee mitgebracht, das er als Grundlage nahm, um eine eigene Mischung zu ertüfteln. 1828 baute er eine Fabrik in Vaihingen/Enz. Rund 40 Jahre später wurden Produktion und Zichorienanbau nach Ludwigsburg verlegt. „Damals gab es riesige Plantagen hinter den Gleisanlagen“, sagt Mathar und zeigt auf ein großes Gemälde aus dem Jahr 1902, das im Besprechungsraum hängt. Franck hatte früh erkannt, dass ein Anschluss an das Eisenbahnnetz wichtig war, um zu expandieren. Da bot sich das Bahnhofsareal in Ludwigsburg an. Mittlerweile nutzt das Werk, das nach einigen Namensänderungen und Fusionen seit 1971 zum Nestlé-Konzern gehört, den Gleisanschluss nicht mehr.