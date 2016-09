Die Frühchenklinik in Tübingen Viel zu jung für die Schwerkraft

Von Robin Szuttor 19. September 2016 - 12:57 Uhr

Willi, ihr Glückshase, liegt mit im Inkubator. Bei der Geburt wog Maja 460 Gramm, inzwischen hat sie die 1000-Gramm-Marke geknackt.Foto: Uniklinik Tübingen

Dank der High-Tech-Medizin haben selbst Babys, die viele Monate zu früh auf die Welt kommen, heute große Überlebenschancen. Doch einige der Kinder zeigen später im Schulalter Verhaltensstörungen. Um schon im Brutkasten vorzubeugen, lernt man an der Uniklinik Tübingen jetzt die Sprache der Frühchen.

Tübingen - Der kleine Mensch heißt Maja. Es dauert eine Weile, bis man sie entdeckt in einem Raum, der beherrscht wird von Monitoren und Türmen aus medizinischen Geräten. Sie liegt in einem verkabelten Glaskasten wie ein hochgesichertes Juwel. Maja ist sieben Wochen alt. Nicht lange her, da hat sie die 1000-Gramm-Marke überschritten. Für die Verhältnisse hier auf der Intensivstation der Tübinger Frühchenklinik ist sie nun schon ein schwerer Brocken. Willi und Flip, Majas Kuscheltiere, liegen mit im Brutkasten und sind wahre Riesen gegen sie. Majas Füße stecken in zu großen selbstgehäkelten Söckchen, darunter blinkt ein Sensor rot wie Kinderspielzeug. Sie trägt einen gestreiften Mini-Body, den man im Internet-Frühchenshop kaufen kann. Inzwischen ist sie schon der ersten Windelgeneration entwachsen, die war ungefähr so groß wie eine Knoppers-Verpackung. Sie räkelt sich, öffnet die Augen. Ihre Mutter sitzt neben dem Inkubator und streckt eine Hand durch die Öffnung: „Na Maus, bisch du wach?“

Majas Gesicht verschwindet fast unter ihrer Beatmungsmaske, mit der sie aussieht wie ein kleiner Astronaut. „Liegsch du da schön, hm?“ Maja umklammert den Finger der Mutter, und es ist schwer zu sagen, wen das mehr beruhigt. Constance Gavranovic, 34, ist jeden Tag von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends bei ihr. Schaut Maja an, wenn sie schläft, redet mit ihr, wenn sie wach ist, erzählt ihr, was ihr so einfällt. Nachmittags liegt das Kind ein paar Stunden auf ihrer Brust. Gestern, erzählt sie, streckte Maja die Hände nach ihr aus, als sie wieder heimgehen wollte. Sie ist immer noch nah am Wasser gebaut.

460 Gramm bei der Geburt

Maja wurde viel zu früh in diese Welt geschickt. Nach 23,5 Wochen. Der berechnete Geburtstermin war der 4. November, am 12. Juli war sie da. Sie wog 460 Gramm und glich eher einem Vogeljungen als einem Menschenbaby. Die Füße hätten in einer Streichholzschachtel Platz gefunden. „Haut und Knochen, wirklich nur Haut und Knochen“, sagt Constance Gavranovic. Nun ist das Schlimmste überstanden. Unglaublich, was für eine Kraft sie hat, meint die Mutter. Mit ihren Beinen kann sie schon ausschlagen wie ein junger Stier.

Noch vor 20 Jahren hätte das Mädchen keine Überlebenschance gehabt. Zu tief war die Schneise, die Rassehygieniker in Deutschland geschlagen hatten. Die Überzeugung, der Tod kleiner, kraftloser Kinder sei eine natürliche Auslese, fußte tief im 19. Jahrhundert. Die Nazis mit ihrem Krieg gegen die Schwachen zertraten endgültig jede zarte Bemühung für Frühgeborene. Diese Haltung überdauerte den Krieg in beiden Teilen Deutschlands. Kinderärzte lehrten und praktizierten weiter, pflanzten ihre Sichtweise in die nächste Ärzte-Generation. Und wenn schon Mediziner die Winzlinge abschrieben, wie sollten sie da zeigen, was in ihnen steckt?

Anfang der 60er wurde die künstliche Beatmung von Frühgeborenen möglich. In Amerika nutzte man die Chance. Als 1963 der Kennedy-Sohn Patrick viel zu früh auf die Welt kam und starb, bekamen Neonatologie-Forscher einen zusätzlichen Anstoß direkt aus dem Weißen Haus. Bei deutschen Medizinern herrschte weiter Widerwille, den Fortschritt anzunehmen und Kinder unter 1500 Gramm am Leben zu erhalten. Noch 1980 gab es keine zehn Intensivstationen für Frühgeborene. „Die Wegwerf-Mentalität wirkte lange nach“, sagt Christian Poets, 56, Professor für Neonatologie an der Universitätsklinik Tübingen. Bis heute findet man bundesweit nur drei Lehrstühle für sein Fach: in Tübingen, Berlin und Greifswald.