Die Fantastischen Vier Ab Dienstag gibt es Karten für die neue Tour

Von (wue/spot) 23. Oktober 2017 - 21:44 Uhr

Blick nach vorne: Ende 2018 geht Thomas D mit den Fantastischen Vier wieder auf Tour Foto: 360b / Shutterstock.com

"Captain Fantastic on Tour" heißt es im kommenden Jahr bei den Fantastischen Vier. Der Vorverkauf startet bereits am Dienstag.

Lieber einen "Tag am Meer" genießen oder doch ab ins Stadion? Diese Frage dürften sich Fanta-4-Fans wohl kaum stellen. Die Fantastischen Vier haben unter dem Motto "Captain Fantastic auf Tour" eine neue Tournee angekündigt, die sie Ende 2018 und Anfang 2019 durch ganz Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz und nach Luxemburg führen wird. Der Kartenvorverkauf soll bereits am morgigen Dienstag, 24. Oktober, um 11:00 Uhr bei "Eventim" starten.

Von Berlin bis Zürich

Noch müssen sich Fans aber etwas gedulden, denn das erste Konzert der neuen Tour werden die Fantas erst am 19. Dezember 2018 in Würzburg spielen. Danach geht es für die deutschen Rap-Veteranen unter anderem nach Freiburg, Zürich, Nürnberg, Wien, Leipzig, Berlin, Köln, Luxemburg und München. Die komplette Liste aller 17 anstehenden Termine haben Die Fantastischen Vier unter anderem bei Facebook gepostet. Die vier Stuttgarter Michi Beck (49), Smudo (49), Thomas D (48) und And.Ypsilon (49) begeistern ihre Fans nun schon seit bald 30 Jahren mit Hits wie "MfG" und "Populär".

Aktuell sind Michi Beck und Smudo wieder als Coaches bei der Musikshow "The Voice" zu sehen. Bereits zum vierten Mal sind sie auf der Suche nach der besten Stimme Deutschlands.