Die Bundestagswahl im Landkreis Ludwigsburg Was vom Abend übrig bleibt

Von pho 25. September 2017 - 11:39 Uhr

Die Bundestagswahl ist vorbei, die Ergebnisse sind da. Nicht alles, was am Wahlabend passiert ist, hat es in die Analyse-Texte geschafft. Wir haben deswegen nochmal Anekdoten und Beobachtungen aus dem Landkreis Ludwigsburg gesammelt.





Ludwigsburg - Die Bundestagswahl ist entschieden, die letzten Stimmen sind ausgezählt. Für die Politiker – und auch die Redakteure – war es eine lange Nacht. Nicht alles, was auf den Wahlparties passiert ist, hat es in die Analysen geschafft. Deswegen haben wir nun einen Sammler-Text aufbereitet, der die Besonderheiten der Wahl im Landkreis Ludwigsburg erzählt. Beispielsweise das besonders schlechte Abschneiden der SPD in Hessigheim, Technik-Probleme bei der CDU und eine AfD, die ihre nicht-öffentliche Wahlparty plötzlich doch kurz öffentlich macht. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

