Die Blauen handeln Kickers feuern Trainer Kaczmarek

Von Joachim Klumpp 17. Oktober 2017 - 09:24 Uhr

Die Tage von Tomasz Kaczmarek bei den Stuttgarter Kickers sind gezählt: Der Trainer musste seinen Spind im ADM-Sportpark räumen. Foto: Baumann

Es hatte sich angedeutet: Nach acht Spielen mit nur einem Sieg hat sich der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers von Cheftrainer Tomasz Kaczmarek getrennt.

Stuttgart - „Wir arbeiten an einer Entscheidung“, hatte Kickers-Aufsichtsratschef Christian Dinkelacker am Montag bei jedem Anruf eisern verkündet – offenbar tagten die Granden von Degerlochs Höhen um Präsident Rainer Lorz am Montag bis in die tiefe Nacht. Am Dienstagmorgen lag eine Entscheidung auf dem Tisch: Die Blauen trennen sich von dem erfolglosen Chefcoach Tomasz Kaczmarek. Die Kickers stehen nach 14 Spieltagen mit 13 Punkten (3 Siege, vier Unentschieden) in der Abstiegszone, unter dem 33 Jahre alten Polen gab es in den vergangenen acht Partien lediglich einen Sieg. An diesem Samstag (14 Uhr) steht im Gazistadion ein wichtiges Spiel gegen Schlusslicht Röchling Völklingen auf dem Spielplan. Zunächst könnte A-Junioren-Trainer Paco Vaz die Profis übernehmen.