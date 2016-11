Die Besten der Besten in Beverly Hills Bekannte Schauspieler räumen bei Hollywood-Film-Awards ab

Von bwö 07. November 2016 - 16:48 Uhr

Zum 20-jährigen Jubiläum der „Hollywood Film Awards“ kam die Film-Prominenz zusammen und ließ sich feiern. Darunter unter anderem Natalie Portman, Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.





Stuttgart - Am Sonntagabend gab es in Hollywood mal wieder einen Grund zum Feiern: Zum 20. Mal fanden im Beverly Hilton Hotel die „Hollywood Film Awards“ statt. Die Schauspieler-Elite kam zusammen um besondere Leistungen zu würdigen. So wurden die Schauspieler Natalie Portman, Tom Hanks und Leonardo DiCaprio ausgezeichnet. Zahlreiche andere Prominenz war ebenfalls vor Ort, Justin Timberlake, Robert De Niro und Nicole Kidman ließen sich den Gang über den Roten Teppich nicht entgehen.

Auftakt zur „Award Season“

Die Hollywood Film Awards gelten als Auftakt zur sogenannten „Award Season“. In den nächsten Monaten werden insgesamt 17 weitere Award-Veranstaltungen stattfinden. So beispielsweise die „Golden Globe Awards“ oder die „People’s Choice Awards“, bis dann schließlich im Februar die berühmt berüchtigten „Academie Awards“ (Oscars) verliehen werden.

