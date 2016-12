Apple und Google Das sind die besten Apps des Jahres 2016

Von red/lia 08. Dezember 2016 - 14:29 Uhr

Es gibt für alles eine App – aber welche Apps sind wirklich nützlich?Foto: dpa-Zentralbild

Die Markführer Apple und Google haben zum Jahresende die besten Apps 2016 in ihren Stores gekürt. Viele davon sind Newcomer. Wir geben einen Überblick.

Stuttgart - Wir nutzen sie mittlerweile täglich, manche sind sinnvoll, andere reine Spielereien – die Apps. Ob für das Smartphone oder das Tablet, für alle Lebensbereiche haben kreative Köpfer der IT-Branche unseren Alltag mit diesen kleinen Anwendungssoftwares bereichert. Allerdings fällt es schwer, im scheinbar unendlichen Angebot der App-Stores den Überblick zu behalten. Pünktlich zum Jahresende haben die Marktführer Apple und Google jetzt die besten Apps des Jahres aus dem App Store und dem Play Store gekürt.

In der folgenden Übersicht haben wir die jeweils zehn besten Apps des Jahres kompakt und kurz erklärt zusammengestellt.

Auf der Best-of-Liste von Apple stehen nicht nur Apps für das Smartphone. Das Unternehmen hat für jedes einzelne seiner Produkte vom Mac bis hin zur Apple Watch die beste App des Jahres 2016 gekürt:

Platz 1: Prisma (iPhone)

Der kostenlose Fotoeditor ist unter allen Apps die App des Jahres. Denn damit kann jeder Hobbyfotograf zum Künstler werden: Die App wendet die Styles bekannter Künstler wie Munch oder Picasso auf die eigenen Fotos an und verwandelt so Schnapschüsse in kleine Kunstwerke. Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Prisma for Android is out! Get it right now at https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma #prisma Ein von Prisma (@prisma) gepostetes Foto am 24. Jul 2016 um 11:14 Uhr

Platz 2: Sketchbook Motion (iPad)

Die kostenlose App erweckt jede Zeichnung zum Leben. Hier lassen sich ganze Szenen animieren, Bilder in bewegte Geschichten verwandeln, dynamische Logos und E-Cards entwerfen oder auch Lerninhalte sowie Unterrichtsprojekte umsetzen. Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit fast allen Produkten aus dem Apple Store.

Platz 3: Bear (Mac)

Mit dieser gratis Schreibapp lassen sich Notizen und Prosa leicht und optisch geordnet erstellen. Praktisch: Die einzelnen Notizen können miteinander über Links verbunden werden und so zu einer riesigen virtuellen Mindmap wachsen.Kompatibilität: OS X 10.10 oder neuer, 64-Bit-Prozessor.

You can find the links for the App Store pages on the homepage https://t.co/XMF2KGhqF1 Go and give it a spin - it’s free to try! 🐻 — Bear App (@BearNotesApp) 4. November 2016

Platz 4: MySwimPro (Apple Watch)

Diese kostenlose Workout-App soll den eigenen Schwimmtrainer ersetzen und Schwimmern zu einem effektiven und smarten Training verhelfen. Neben zahlreichen Workouts anaylsiert die App Bestzeiten, erklärt verschiedenene Schwimmtechniken und behält den Überlick über Erfolge und Verbesserungen. Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

AUS swim team 🇦🇺 underwater weight training 💪 featuring @tay_mckeown @jake_packard @kaylee_mckeown @jem_schlicht @logan.rossco.powell @ravvdog @jackselman Ein von MySwimPro (@myswimpro) gepostetes Video am 23. Nov 2016 um 11:50 Uhr

Platz 5: Twitter (Apple TV)

Die kostenlose App des Mikrobloggingdiensts informiert über aktuelle Themen, Videos und Live-Aufnahmen auf Twitter, die sich so direkt über die App mitverfolgen lassen. Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Platz 6: Clash Royale (iPhone)

Die Schöpfer von Clash of Clans haben ein neues gratis Echtzeit-Mehrspielerspiel mit den Royales, den beliebtesten Clash-Charakteren entwickelt. Hier gibt es Prinzen, Rittern, Drachenbabys und mehr. Auch gilt es, den feindlichen König und die Prinzessinnen von ihren Türmen zu stürzen und Trophäen, Kronen und Ruhm in der Arena zu gewinnen. Wie bei Clash of Clans kann ein eigener Clan gegründert werden, um Karten zu teilen und eine eigene Kampfcommunity aufzubauen. Erfordert iOS 7.0 oder neuer. Kompatibel mit iPad und iPod touch.

SNEAK PEEK #1 - Friendlier Friendly Battles! Both players' cards are leveled up (or down) to the "Tournament Rules" during a Friendly Battle. Ein von Clash Royale (@clashroyale) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 5:01 Uhr

Platz 7: Severed (iPad)

Das kostenpflichtige Abenteuer-Spiel für 3,99 Euro zeigt sich in kunterbunten, an Papiercollagen erinnernden Grafiken. Als Sasha kämpft sich der User durch fantastisch-mystische Welten voller mysteriöser Kreaturen und gefährlicher Monster – mit dem großen Ziel, die eigene verschwundene Familie um ihre Eltern und ihren Bruder wiederzufinden und lebendig nach Hause zu bringen. Erfordert iOS 8.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone und iPod touch.

Ein von Jake Scavello (@ahideokojimajake) gepostetes Foto am 28. Apr 2016 um 17:16 Uhr

Platz 8: Field Day (Apple Watch)

Die kleinste Farm der Welt lässt sich kostenlos auf der Apple Watch betreiben. Hier können Waren geernte und Arbeiter eingestellt werden – alles natürlich in winzig kleinem Maßstab. Kompatibilität: Erfordert iOS 10.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Platz 9: Life is Strange (Mac)

Erhältlich für 4,99 Euro im App Store enführt dieses Spiel den Nutzer in die Geschichte von Max Caulfield ein, einer Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, als sie ihre beste Freundin Chloe Price rettet. Das Paar untersucht schon bald das mysteriöse Verschwinden der Kommilitonin Rachel Amber, und zusammen decken sie dabei die dunkle Seite von Arcadia Bay auf. Kompatibilität: OS X 10.11 oder neuer.

Ein von Life Is Strange (@lifeisstrangegame) gepostetes Video am 19. Mai 2016 um 9:42 Uhr

Platz 10: Riptide:GP Renegade (Apple TV)

Das Rennspiel für 2,99 Euro bietet abenteurlichen Nervenkitzel als Hydrojet-Fahrer. Hintergangen und aus der Riptide GP-Liga ausgestoßen, muss sich der Spieler illegal auf den Wasserstraßen der Stadt, den überfluteten Ruinen und den stampfenden Maschinen in der Fabrik bei illegalen Rennen beweisen, um seinen Ruf und die verlorene Ehre wiederherzustellen. Hier kann sich auch im Einzelspielermodus oder online gegen Spieler aus der ganzen Welt messen. Erfordert iOS 8.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV.