DFB-Team in Stuttgart Oliver Bierhoff wünscht sich keine Pfiffe gegen Timo Werner

Von red/sid 30. August 2017 - 14:52 Uhr

Timo Werner kehrt am Montag in die Mercedes-Benz Arena nach Stuttgart zurück. Foto: dpa

Nach den zahlreichen Pfiffen gegen Nationalspieler Timo Werner in den deutschen Stadien appelliert Oliver Bierhoff an die Fairness des Publikums in Stuttgart. Bisher sind 46.000 Eintrittskarten für das Länderspiel verkauft.

Stuttgart - Oliver Bierhoff appelliert nach den vielen Pfiffen gegen Nationalspieler Timo Werner (RB Leipzig) in den deutschen Fußballstadien an die Fairness des Publikums. „Ich hoffe auf Unterstützung der Fans für jeden Nationalspieler, auch für Timo Werner, der mal hier war“, sagte der Nationalmannschaftsmanager am Mittwoch während der Pressekonferenz in Stuttgart.

Die Nationalmannschaft setze sich „für Deutschland ein, alle sind mit Herzblut dabei. Egal, wo wir spielen, egal, wer spielt, ich wünsche mir, dass wir unterstützt werden. Das ist mein Appell“, sagte er. In Stuttgart spielt die Auswahl am kommenden Montag gegen Norwegen. 46.000 Eintrittskarten sind für das WM-Qualifikationsspiel verkauft.

Vorher geht es in Prag am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Tschechien. Im Idealfall könnte der Weltmeister Deutschland das WM-Ticket für Russland 2018 nach den beiden Spielen sicher haben.