DFB-Pokal Liveticker: Spalvis schockt den VfB

Von red 25. Oktober 2017 - 18:39 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Mittwoch im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern. (Archivbild vom Zweitliga-Spiel in der vergangenen Saison) Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart gastiert an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern. Wie sich die Schwaben bei den Roten Teufeln schlagen, erfahren Sie in unserem Liveticker.

Stuttgart - Nach der unglücklichen 0:1-Auswärtsniederlage im Ligaspiel bei RB Leipzig geht es für den VfB Stuttgart schon wieder in die Fremde – doch dieses Mal in einem anderen Wettbewerb.

Am Mittwochabend gastieren die Roten in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern. Spätestens zum Anpfiff um 18.30 Uhr sollte das Team von Trainer Hannes Wolf dann seine Auswärtsschwäche ablegen. Gegen den Tabellenletzten der 2. Liga dürfte das eigentlich kein Problem sein, doch wie wir alle wissen: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.

Wie sich der VfB Stuttgart bei den Roten Teufeln schlägt, erfahren Sie hier in unserem Liveticker.