DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart im Liveticker

Von red 25. Oktober 2016 - 20:35 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Dienstagabend (20.45 Uhr) im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Wie sich die Schwaben bei den Fohlen schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart nimmt am Dienstagabend eine kurze Auszeit vom Alltag in der 2. Bundesliga, denn die Schwaben reisen zur DFB-Pokalpartie nach Gladbach. Dabei ist das Team von Trainer Hannes Wolf gegen den Champions-League-Teilnehmer klarer Außenseiter - eine Rolle also, die der VfB in dieser Saison noch nicht innehatte.

Wie sich der VfB in Gladbach schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker - der dieses Mal eine Besonderheit hat: Redakteur Philipp Maisel und Blogger Sebastian Rose von vertikalpass.de begeben sich in die Tiefe des Raumes. Raus aus dem Stadion, rein in eine klassische Stuttgarter Schräggastro. Getickert wird aus der Gablenberger Kneipe "Tschäbblaberg" im Stuttgarter Osten.