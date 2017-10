DFB-Pokal Alles Wissenswerte zur VfB-Partie in Kaiserslautern

Von pma 25. Oktober 2017 - 15:00 Uhr

Rund 4000 VfB- Fans reisen mit nach Kaiserslautern zum DFB-Pokalspiel. Foto: Pressefoto Baumann

In der zweiten Runde des DFB-Pokals tritt der VfB Stuttgart an diesem Mittwochabend gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg an. Wir haben alle Informationen rund um die Begegnung kompakt zusammengefasst.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart reist an diesem Mittwoch in die Pfalz, um sich in der zweiten DFB-Pokalrunde mit dem 1. FC Kaiserslautern zu messen. Die Roten Teufel stehen auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga. Der VfB will in die nächste Runde. „Wir werden unsere beste Elf ins Rennen schicken und wollen weiterkommen“, sagte Trainer Hannes Wolf in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Alles Wissenswerte rund um die Partie haben wir kompakt zusammengefasst.

Stadion: Fritz-Walter Stadion

Kapazität: 49.850

VfB-Fans: 4000 reisen mit | Anreise-Info für die Fans

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Assistenten: Norbert Grudzinski, Sascha Thielert

4. Offizieller: Robert Kempter

