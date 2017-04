DFB-Kandidatur Europa-League-Finale 2019 in Stuttgart?

Die Arena in Stuttgart könnte bald Schauplatz eines großen Finales werden.Foto: Pressefoto Baumann

Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart geht ins Rennen um die Ausrichtung des Finales der UEFA Europa League 2019. Dies hat das DFB-Präsidium am Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt offiziell beschlossen.

Stuttgart - Steigt schon bald ein ganz großes Fußball-Finale in Stuttgart? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Freitag bekannt, mit der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart um die Ausrichtung des Finales der UEFA Europa League 2019 ins Rennen zu gehen. Den Beschluss fasste das DFB-Präsidium am heutigen Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main. Neben dem Stadion des VfB Stuttgart hatte auch die Arena in Frankfurt eine Interessenserklärung beim DFB für das europäische Endspiel am 29. Mai 2019 eingereicht – letzten Endes erhielt jedoch Stuttgart den Zuschlag.

„Wir hatten mit den Bewerbungen der Stadien aus Stuttgart und Frankfurt zwei exzellente Standorte zur Auswahl“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in Frankfurt. „In einem transparenten und für die Bewerber nachvollziehbaren Prozess hat sich das Präsidium auf Basis der definierten Anforderungen für die Arena in Stuttgart entschieden. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine überzeugende Bewerbung einreichen werden, und würde mir wünschen, dass die Fußballfans 2019 in Deutschland wieder ein großes Finale im internationalen Vereinsfußball erleben können.”

Finale Entscheidung im September 2017

Wie der DFB in seiner Verlautbarung mitteilt, konnte der Standort Stuttgart in dem Bewertungsverfahren, das die Anforderungen und Gewichtung des UEFA-Bewertungsprozesses beinhaltet, insbesondere bei den Faktoren Wirtschaftlichkeit und Stadionkapazität punkten. Ebenso biete Stuttgart im Bereich Transport und Verkehr sehr gute und flexible Voraussetzungen für die spezielle Umsetzung eines solchen Endspiels.

Nun müssen der Deutsche Fußball-Bund sowie die Verantwortlichen des Stutgarter Stadions bis zum 6. Juni 2017 die kompletten Bewerbungsunterlagen bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einreichen. Diese wird dann schließlich am 20. September 2017 über den Austragungsort des Europa-League-Finals 2019 entscheiden.