Deutschlands älteste Dessous-Verkäuferin hört mit 98 auf „Die Frauen haben gar keine Hemmungen mehr“

Von Markus Brauer/dpa 07. Juni 2017 - 15:58 Uhr

Seit 62 Jahren betreibt Therese Schmid ihr Wäsche- und Bademoden-Geschäft in Garmisch-Partenkirchen. Doch jetzt ist für die 97-Jährige endgültig Schluss. Derzeit ist Räumungsverkauf.





19 Bilder ansehen

Garmisch-Partenkirchen - Bis zu ihrem 98. Geburtstag im August will Therese Schmid weiterhin fünf Tage die Woche in ihrem Dessousladen in Garmisch-Partenkirchen stehen. Das Geschäft gibt es seit 62 Jahren. Stammkunden wie Urlaubern verkauft Therese Schmid edle Wäsche.

Mehr zum Thema

Fein säuberlich sortiert in kleinen Schachteln und versehen mit Konfektionsgrößen stehen Hunderte BH’s und Spitzenhöschen in Regalen oder hängen an Drehständern. Auch Nachthemden und Bademäntel gehören zum Sortiment. Am liebsten bedient die 97-Jährige ihre zahlreichen Stammkundinnen.

„Was bis dahin nicht verkauft ist, verschenke ich an Arme“

Deutschlands älteste Miederwaren-Verkäuferin täte es vielleicht auch noch länger, wenn ihr der Eigentümer des kleinen Ladenlokals am Mohrenplatz nicht gekündigt hätte. Doch nun ist Schluss, der Räumungsverkauf läuft. Bis August will Therese Schmid ihre Regale leer sehen. „Und was bis dahin nicht verkauft ist, verschenke ich an Arme.“

Von Beruf ist sie eigentlich Buchhalterin. Doch nach einem Verkehrsunfall, bei dem sie mit 30 Jahren schwer verletzt wurde, musste sie umlernen. Ihr Mann war im Krieg gefallen, ihren Sohn musste sie alleine groß ziehen. Wir sprachen mit der erfahrenen Dessous-Expertin: