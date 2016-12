Deutschlandpremiere in Ludwigsburg Vivaldi-Show in der MHP-Arena

Von Ludwig Laibacher 25. Dezember 2016 - 10:00 Uhr

Vivaldis Musik zur Lasershow: „Vivaldianno“ kommt nach Ludwigsburg.Foto: Eventstifter

Ludwigsburg - Kurz nach Weihnachten wird es noch einmal venezianisch in Ludwigsburg. Am Mittwoch, 28. Dezember, gastiert das Spektakel „Vivaldianno – City of Mirror“ in der MHP-Arena. Nach einer langen Reise, die die Musiker und Tänzer nach Polen, Russland und Israel führte, macht diese tschechische Großproduktion nun erstmals Station in Deutschland. „Vivaldianno“ sprengt die üblichen Gattungen: Die Musik ist immer auf höchster Lautstärke, optische Effekte werden mit Laserstrahlen erzeugt, die die Bewegungen der Musik nachvollziehen. Dazu kommen bühnengroße Screenings auf Gaze-Vorhängen, die den Eindruck von holografischen Szenen hervorrufen. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr.