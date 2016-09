Deutscher Fußball-Kulturpreis 2016 Welcher ist der beste Fußballspruch des Jahres?

Von pho 30. September 2016 - 06:00 Uhr

Schnüffelgate, die Beckenbauer-Affäre, Nachbar Boateng: in diesem Jahr gab es genug Anlässe, sich mehr oder weniger klug zum Fußballgeschehen zu äußern. Die deutsche Akademie für Fußballkultur will jetzt den besten Spruch küren.





Nürnberg - „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien“ – wer kennt den Klassiker unter den Fußballsprüchen nicht? Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Gelegenheiten, sich mal mehr, mal weniger klug zum Geschehen in der Welt des Fußballs zu äußern. Seit 2006 sucht die Deutsche Akademie für Fußballkultur jedes Jahr die durchdachtesten, amüsantesten sowie philosophischsten Zitate und vergibt den Preis für den besten „Fußballspruch des Jahres“.

In diesem Jahr stehen elf Zitate zur Auswahl, darunter ein Kommentar zur DFB-Affäre, ein Konter auf den Spruch von AfD-Vize Alexander Gauland gegen Jérôme Boateng sowie Jogi Löws „Schnüffelgate“. Wir haben die Endauswahl in einer Bildergalerie gesammelt, außerdem gibt es die Möglichkeit, auf unserer Homepage über die Sprüche abzustimmen. Da bekommt selbst ein Fußball-Verächter vom Feeling her ein gutes Gefühl.