Deutsche Youtuber kommentieren US-Wahl „Der sprengt doch alles in die Luft!“

Von Balthasar Wörner und Lena Marie Schropp 10. November 2016 - 11:56 Uhr

Unzählige Meinungsäußerungen zum Wahlausgang kursieren im Netz. Doch wie wird der jüngeren Generation in Deutschland die Situation nähergebracht? Wir haben uns auf der Videoplattform Youtube umgeschaut.





Stuttgart - Ein Aufschrei ging durch die sozialen Netzwerke: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Unter Hashtags wie #NotMyPresident oder #TrumpProtest tun viele, vor allem junge Menschen, ihren Unmut über den Wahlausgang kund. Noch am Wahlabend waren viele Studenten auf die Straße gegangen und skandierten „No Trump, no KKK, no racist USA!“. Medien zeigten sich bestürzt und viele Prominente sowie Bürger denken öffentlich darüber nach, zum Beispiel nach Kanada auszuwandern.

Doch wie denkt eigentlich die jüngere Generation in Deutschland über den Wahlausgang? Für viele Jugendliche ist das wichtigste Informationsmedium die Videoplattform Youtube. Zahlreiche deutsche Youtuber äußerten sich dort zu dem Thema. Wie bewerten die deutschen Jugend-Meinungsmacher den Election Day?

Gespaltene Meinungen

Die Reaktionen sind gemischt, wenn auch meist Trump-kritisch. So fürchtet Youtuber LeFloid: „Trump sprengt doch alles und jeden in die Luft, der ihm nicht in den Kram passt!“ Das Video wurde bereits mehr als eine halbe Million Mal geklickt. Andere, wie etwa Moritz Neumeier lassen gemäßigtere Töne anklingen. „Wir warten alle mal was passiert und bleiben alle mal auf dem Teppich.“

