Deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart Liveblog: Sami Khedira und Co. beziehen das „Le Méridien“

Von red 29. August 2017 - 06:00 Uhr

Jogi Löw beim letzten Besuch mit dem DFB-Team in Stuttgart im März 2014. Foto: Pressefoto Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht vor den Länderspielen in Tschechien und gegen Norwegen in Stuttgart Quartier. Wir begleiten den Besuch in unserem Liveblog.

Stuttgart - Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das letzte Mal für ein Länderspiel in Stuttgart war, war Chile für ein Freundschaftsspiel zu Gast, Deutschland gewann – und wurde vier Monate später in Brasilien Weltmeister.

Am Montag, den 4. September, steht nun das WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Stuttgart auf dem Plan. Dazu bereitet sich das Team bereits von Dienstag an in der baden-württembergischen Landeshauptstadt vor. Wir begleiten den Besuch, vom Eintreffen der Spieler bis zum Spiel selbst, in unserem Liveblog.