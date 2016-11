Deutsche Meisterschaften der Schreiner in Waiblingen Das Schaukelpferd hat es in sich

Von Isabelle Butschek 16. November 2016 - 18:00 Uhr

Fabian Ackermann aus Lörrach ist Deutscher Meister der Schreiner und darf zu den Weltmeisterschaften fahren.Foto: Gottfried Stoppel

Die besten 13 Jungschreiner haben sich bei den Deutschen Meisterschaften gemessen. In 18 Stunden mussten sie ein modernes Schaukelpferd bauen. Der Sieger, Fabian Ackermann, kommt aus Baden-Württemberg.

Waiblingen - Bei den Deutschen Meisterschaften der Schreiner zählt jedes Detail. Und so bearbeitet Fabian Ackermann selbst das Innere einer Steckverbindung, bis alles schön glatt ist. Schließlich bewertet die Jury sogar das, was am Ende des Tages nicht mehr zu sehen ist. Dann erst werden die beiden Elemente zusammengesteckt und verleimt. Wenn alles fertig ist, soll die moderne Interpretation eines Schaukelpferdes auf seiner Hobelbank in den Werkstätten der Gewerblichen Schule Waiblingen stehen.

Knifflige Holzverbindungen müssen gebaut werden

Hört sich nach einem Kinderspiel an – ist es aber nicht. Erst am Sonntagnachmittag haben der Baden-Württemberger und die anderen Teilnehmer erfahren, was für ein Stück sie in den kommenden zwei Tagen anfertigen sollen. „Die Teilnehmer sollen ihre handwerklichen Fähigkeiten beweisen. Deswegen enthalten die Stücke immer viele traditionelle Holzverbindungen“, erläutert Stephan Naumann vom Bundesinnungsverband Tischler Schreiner Deutschland. Gefragt sind also verschiedene Techniken, um die Einzelteile einer Schreinerarbeit zusammenzufügen. Sie werden so gearbeitet, dass sie immer zueinander passende Gegenstücke bilden.

Dieses Mal waren 14 Verbindungen herzustellen, „und keine einzige davon ist gerade“, sagt der Teilnehmer Fabian Ackermann. Hinzu kamen extrem viele Schrägen oder auch Details wie die leicht gebogenen Kufen des Schaukelpferdes. „Das Level ist sehr hoch, der Wettbewerb ist echt eine Herausforderung. Und natürlich eine Ehre“, sagt der 20-Jährige aus Lörrach, der sich wie die anderen über einen Landeswettbewerb für die Meisterschaft qualifiziert hat.

Die Zeit ist knapp kalkuliert

Viel mehr Zeit zum Erzählen hat er nicht – die Uhr läuft. „Das ist schon alles sehr knapp. Das merkt man auch am Ende: Da arbeiten die Teilnehmer dann meistens immer schneller“, sagt Stefan Voß. Er ist Mitglied der Jury und begleitet den 18-stündigen Wettbewerb. Denn bewertet wird nicht nur das Endergebnis – es zählen auch Dinge wie die Arbeitssicherheit und die Kollegialität. „Es wird zum Beispiel geschaut, wie der Arbeitsplatz während des Wettbewerbs aussieht“, erläutert Stephan Naumann. Zudem sollen sich die Teilnehmer gegenseitig helfen. „Man kann eigentlich immer zu jemand anderem gehen und seine Fragen stellen“, erzählt der Teilnehmer Christoph Dreisewerd aus Nordrhein-Westfalen. „Das ist dieses Jahr wirklich eine sehr harmonische Gruppe“, bestätigt Juror Voß.

Viel gequatscht wird aber dennoch nicht. Jeder Teilnehmer arbeitet hochkonzentriert an seiner Hobelbank, die Anspannung manifestiert sich in zackigen Bewegungen. Manch einer trägt Gehörschutz oder hat Musik im Ohr, denn leise ist es in den beiden Werkstätten der Gewerblichen Schule Waiblingen fast nie. Da wird gehobelt und gehämmert, gefeilt und geschmirgelt und da kreischt auch mal kurz die Säge auf. „Wir hoffen immer, dass alle fertig werden. Denn der Wettbewerb soll ein Erfolgserlebnis sein“, sagt Naumann. Wer als erstes sein Werkzeug zur Seite legt, das könne man meist erst kurz vor Schluss sehen.

Der Sieger fährt nach Abu Dhabi

Schließlich macht Fabian Ackermann das Rennen, zweiter wird Pascal Wäscher aus Bayern, den dritten Platz belegt Christoph Dreisewerd aus Nordrhein-Westfalen. Der Sieger bekommt nicht nur Werkzeuge von den Sponsoren, sondern darf im kommenden Jahr zur Weltmeisterschaft nach Abu Dhabi fahren.