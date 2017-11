Dettingen/Teck 20-Jährige nach Besuch auf der Messe vermisst

Eine 20-Jährige aus Dettingen/Teck hat am Sonntagnachmittag mit Angehörigen die Messe in Leinfelden-Echterdingen besucht. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Dettingen/Teck - Die Polizei fahndet nach der 20-jährigen Laura Krebs aus Dettingen/Teck (Kreis Esslingen), die seit Sonntagnachmittag vermisst wird.

Wie die Polizei berichtet, war die 20-Jährige zusammen mit mehreren Angehörigen zu Besuch auf der Messe in Leinfelden-Echterdingen gewesen. Nach Absprache trennte sie sich gegen 14.30 Uhr von der Gruppe und kehrte danach aber nicht wieder zum vereinbarten Zeitpunkt um 15.30 Uhr zurück. Letztmalig wurde sie gegen 14.45 Uhr in der Halle 1 gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Eine Fahndung der Vermissten in den Messehallen und auf dem gesamten Messegelände verliefen bislang ohne Erfolg.

Vermisste könnte sich in hilfloser Lage befinden

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Vermisste, die zeitweise unter Orientierungsproblemen leidet, in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange braune Haare und trägt eine Brille mit dunklem Gestell.

Bekleidet ist sie mit einer dunkelblauen Jeans und einer grünen Sweatjacke.

Zeugen, denen die Vermisste aufgefallen ist oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 bei der Polizei in Filderstadt oder unter der Telefonnummer 07021/501-0 bei der Polizei in Kirchheim zu melden.